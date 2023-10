La presentadora Mar Montoro, a punto de morir, tiene que ser hospitalizada de urgencia

La presentadora de televisión Mar Montoro ha contado a través de sus redes sociales que las últimas horas han sido las peores que ha vivido. Desde una cama del Hospital 12 de octubre de Madrid, la también locutora de radio y colaboradora de ‘Juntos’ de Telemadrid ha compartido una fotografía donde desvela que ha estado a punto de morir.

Aun llevando la vestimenta del hospital, Mar Montoro ha querido compartir una imagen para contar a todos sus seguidores de Instagram lo que le ha ocurrido. «No es mi mejor foto, pero estoy viva…», se puede leer en el texto que acompaña a la publicación y con el que ha querido compartir su historia.

Según ha contado ella misma, ayer estuvo a punto de morir por culpa de un choque anafiláctico: «Ayer volví a poner el contador a cero tras superar un choque anafiláctico producido por un antibiótico (amoxicilina)», ha relatado antes de contar que fue su hija quien le salvó la vida.

«Si no fuera por Daniela, que alertó a su padre de que algo no iba bien, mi marido y la rapidez de la persona que nos dio los primeros auxilios desde el teléfono de urgencias 112 de Madrid, el equipo del Summa que me estabilizó en casa y los cuidados de los médicos y enfermeras del Hospital 12 de octubre, otra canción habría sonado hoy», ha relatado Mar Montoro.

Por suerte, la presentadora ha contado que ya está estabilizada y recuperándose del susto. «Ya estoy mejor, muy cansada, pero mejor y deseando volver a casa», ha escrito para acabar ese texto que tanto le habrá costado escribir tras estar a punto de perder la vida en su propia casa.

Como era de esperar, las muestras de apoyo no han tardado en llegar. «Mejórate preciosa y gracias que haya quedado en un susto. Estás muy bien rodeada y que te cuiden mucho!», le ha escrito Vicky Larraz. Mientras tanto, Alicia Senovilla: «¡Ay, que me ha dado un vuelco el corazón cuando he visto la foto! Venga, que eres una guerrera y todavía tienes que batallar muchas guerras. Ponte buena, cuídate y ahora sí que sí, saldremos a celebrar la VIDA. Besazo enorme».