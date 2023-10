La mujer de Manuel Carrasco irrumpe su entrevista a Joaquín para darle un imprevisto palo

Manuel Carrasco fue el protagonista de la última de entrega de ‘Joaquín, el novato’ este jueves 26 de octubre en Antena 3. El popular artista onubense pretendía enseñar al exfutbolista bético a cantar y, de paso, se abrió en canal en una de sus entrevistas más sinceras.

Tras charlar largo y tendido con Joaquín, el ex concursante de ‘OT 2’ se reunió con su círculo más cercano, entre los que se encontraba su mujer, Almudena Navalón, con la que lleva 9 años de relación y tiene dos hijos en común. Ella es periodista, aunque actualmente trabaja con su marido, algo que él agradece encantado: «Sería imposible hacer todas las cosas bonitas y excepcionales si no estuviese ella. A nivel creativo y artístico, me ayuda mucho».

Sin embargo, Almudena se quitó méritos, y aseguró que es «una mera trabajadora». Al que sí alabó fue a su marido, del que dijo que ha trabajado mucho para quitarse la etiqueta de «triunfito». Cabe recordar que Manuel Carrasco fue el segundo clasificado en la segunda edición de ‘Operación Triunfo’, que ganó Ainhoa Cantalapiedra.

El dardo de Almudena Navalón a Manuel Carrasco

Para poner a prueba su ya consolidada relación, Joaquín formuló la siguiente pregunta a la mujer del cantante: «Aprovechando que Almudena es periodista, ¿qué pregunta crees que le tengo que hacer a Manuel Carrasco?». Antes de que ella pudiera responder, su marido espetó: «Ya va a tirar el mito por los suelos, ya la conozco».

Tras esto, la periodista reveló que la mayoría de gente le dice que Manuel Carrasco debe ser muy romántico y un padre ejemplar, algo que no es del todo cierto. «A ver, es muy buen padre. Tiene esa imagen de maravilloso y perfecto, que lo es, pero también tiene su rock and roll», reconoció Almudena Navalón, provocando las risas de todos los presentes.

«Me encanta, porque Joaquín le ha preguntado por otra cosa y ella ha tirado por ahí. Lo tenía clavado», aseguró el cantante, entre risas. Ella, intentó justificar sus palabras: «No, pero la gente me dice ‘Qué romántico es Manuel…’. Bueno, le han visto cara de romántico. No todo lo que hace es romántico». Un comentario que provocó las carcajadas de Joaquín Sánchez.

Además, Almudena también quiso desmentir un rumor que circula sobre ellos, que hubiese conocido a Manuel Carrasco mientras lo entrevistaba. «Fue mucho más romántico. No fue en una entrevista, fue en un after», reveló la periodista.