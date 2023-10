La meteoróloga Laura Madrueño comunica este inesperado anuncio sobre su maternidad

Laura Madrueño ha pasado de ser la ‘chica del tiempo’ de Mediaset a convertirse en uno de los rostros claves de Telecinco. Tras sustituir a Lara Álvarez en ‘Supervivientes 2023’, actualmente colabora con Ana Rosa Quintana en ‘TardeAR’. La presentadora, además, ha mostrado su lado más solidario acudiendo al acto de presentación de una nueva campaña solidaria de la ONG Ayuda en Acción, protagonizada por los actores Miguel Ángel Muñoz y Marta Hazas.

Allí, Laura Madrueño ha hablado con los medios de comunicación que cubrían el acto. Al ser preguntada por su relación con Ana Rosa Quintana, la meteoróloga reconoce que «la conocía desde hace muchísimos años, desde que empezó en ‘El programa de Ana Rosa’. Siempre he dicho que Pedro Piqueras ha sido mi padre televisivo, pues Ana Rosa tiene esa parte de mamá para mí. Hemos aprendido muchas generaciones de ella».

Laura Madrueño reconoce que «no tiene tiempo» para ser madre

Respecto a la gran competitividad que hay entre cadenas, la presentadora de ‘Supervivientes’ confiesa que «hay mucho trabajo, la verdad. Es duro a veces, pero no hay que perder la ilusión, lo que importa es el trabajo en equipo. Es fundamental que todos rememos, y al final eso es lo que toca, ganara uno u otro. Y la lucha es igual por la mañana, por la tarde, y sabemos que no es una franja fácil».

Al ser preguntada por la posibilidad de ser mamá en un futuro más o menos próximo, Laura Madrueño responde con total sinceridad: «De momento no. No me da tiempo. Hay trabajo». La presentadora conoció a su marido hace siete años, aunque no se casaron hasta hace un año. La pareja celebró dos bodas en el 2022, una en Formentera en junio y otra más campestre en Balmoral en septiembre. Eso sí, según ha confesado, le gustaría tener al menos dos hijos.

Además, la también meteoróloga de Mediaset ha reconocido que le encantaría volver a trabajar en un reality, porque «me gustan los nuevos retos, la aventura, los proyectos que me permitan ser más yo en la tele, reírme. Esa es una parte que no tenga en informativos, y que sí hecho mucho de menos».