La desesperada situación de Mayte Ametlla tras perder su trabajo en ‘Sálvame’: «Es duro…»

Los últimos meses de ‘Sálvame‘ nos dejaron un nuevo rostro que se convirtió en colaboradora revelación del formato de La fábrica de la tele. Hablamos de Mayte Ametlla, quien llegó al formato como directora de ‘Sálvame sandía’ y se quedó como guionista y colaboradora. Y es que su particular ironía le llevaron a dar el salto al otro lado de la cámara siendo el principal «azote» de los colaboradores.

Así, poco a poco, Mayte Ametlla se fue ganando un puesto en ‘Sálvame’ llegando a protagonizar desencuentros con Kiko Hernández o Lydia Lozano. Además también consiguió un puesto como colaboradora del ‘Deluxe’ en sus últimos meses.

Casi cuatro meses después del final de ‘Sálvame’, Mayte Ametlla ha concedido una entrevista para la revista Lecturas en la que habla de cómo le está costando encontrar un trabajo fijo tras el fin del programa de La fábrica de la tele. Cabe decir que Mayte se incorporó al equipo de ‘Lazos de sangre’ donde se encargó de dirigir los debates de María Teresa Campos y Julio Iglesias.

Pero ahora se encuentra buscando un nuevo trabajo en televisión. «No hay nada seguro ni firmado. Es duro. Busco estabilidad en este momento de mi vida. Busco trabajar en lo que sé, lo que me apasiona y de lo que he vivido siempre dando lo máximo. Sigo pensando en trabajar detrás de las cámaras porque me divierto muchísimo y aporto muchos conocimientos, pero también me gustaría aportar algo delante de ellas», explica. Y es que parece que a Mayte Ametlla le ha picado el gusanillo de estar delante de las cámaras como ya le sucedió en su momento a Carlota Corredera o a David Valldeperas.

Al preguntarla por si cree que al ser menos mediática le está costando más encontrar un trabajo, Mayte es sincera. «No sé si es por eso o porque tenía un perfil muy determinado. En esta profesión hay muchos prejuicios. Hay gente que quizá no ve todo lo que aporté porque también fui colaboradora. Los conocimientos que tengo me avalan para estar en cualquier formato de cualquier cadena. No se si no tuve suficiente repercusión o que no han encontrado el perfecto lugar para mí», recalca.

Mayte Ametlla sorprende con lo que dice ahora del final de ‘Sálvame’: «No era el formato más adecuado»

Precisamente, David Valldeperas ha hablado recientemente en ‘Querido hater’ de lo mal que se hicieron las cosas con el final de ‘Sálvame’ y como les pilló a todos por sorpresa. No obstante, Mayte Ametlla si que reconoce que se lo podían esperar. «El final de ‘Sálvame’ fue muy triste porque al final yo estaba aportando cosas nuevas de mi perfil profesional y creía que íbamos a durar más tiempo», confiesa. «Para mí el final de un espacio que me estaba aportando tanto y donde podía mostrar otro lado de mi profesionalidad pues ha sido muy triste», añade.

«Al final sabíamos que ese programa tenía un final que estaba a punto de llegar porque cuando cambió la directiva, no era el formato más adecuado para lo que ellos querían imponer. Inesperado solo por la forma que fue y que para mí fue antes de lo previsto«, destaca Mayte Ametlla. Para la periodista ‘Sálvame’ fue «un máster en entretenimiento, creo que ahí están algunos de los mejores profesionales del sector».

Mucho se está hablando sobre una posible vuelta de ‘Sálvame’ en un futuro no demasiado lejano después de la crisis que atraviesa Telecinco y de cómmo ‘TardeAR’ no consigue hacerse un hueco. Pero Mayte Ametlla lo descarta. «No creo que va a volver. Jamás. Todo tiene un principio y un final y el suyo ya está escrito con letras de oro, aunque algunos hagan ver que eran escritas con mierda«, sentencia.