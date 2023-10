Indignación absoluta con Ana Rosa ante lo que ha hecho este lunes por la guerra de Israel

»TardeAR‘ ha arrancado este lunes hablando de la guerra en la franja de Gaza con Ana Rosa Quintana haciendo uno de sus editoriales antes de dar paso a sus colaboradores: Lolita Flores, Xavier Sardá, Vicky Martín Berrocal y Alaska. Algo que ha provocado muchas críticas en redes sociales.

De este modo, Ana Rosa Quintana sigue haciendo hueco a temas políticos en los contenidos de ‘TardeAR’ pese a que en un principio se dijo que no contaría con ellos. De hecho, Alessandro Salem recordó que el código ético impedía a los programas de entretenimiento a hablar de política y que por tanto Ana Rosa tendría que acatarlo.

«El horror madrugaba el sábado y se ponía en marcha a las 6:30 de la mañana. Una lluvia de 5.000 cohetes y drones de fabricación iraní anunciaba el mayor ataque terrorista de la Historia sobre un Estado, un Estado inmerso en una crisis política que no vio venir el ataque. 200 milicianos de Hamas cruzaban la frontera y asesinaban sin piedad a cientos de civiles inocentes. Una salvaje carnicería del grupo islamista, que atacaba por sorpresa varias ciudades del sur de Israel en pleno shabat, el descanso sagrado del pueblo judío. Una ofensiva en la que Hamás ha masacrado a todo el que se encontraba a su paso», empezaba diciendo Ana Rosa Quintana al empezar.

«El balance de momento son 1.100 muertos y 100 secuestrados, pero el Gobierno israelí ya ha avisado sobre un ataque a Gaza que estará a la misma altura, lo que supone una escalada de muertos inimaginable. Los muertos no pueden ser de nuevo una mera cifra. Las personas asesinadas son un grupo de jubilados que esperaba en la parada del autobús, unos jóvenes que iban a un concierto, una pareja de novios que iba a casa de sus padres, una pobre chica alemana de 22 años cuyo cuerpo han exhibido como un trofeo, o dos españoles que aún siguen desaparecidos», proseguía diciendo Ana Rosa al arrancar ‘TardeAR’ este lunes.

«Un ataque en el que los terroristas celebran de manera obscena la muerte en las redes sociales y que nada tiene que ver con la causa palestina. Hamás no solo tiene secuestrado al pueblo palestino, sino que ha rebasado todas las líneas rojas. Porque Hamás no es Palestina. Ni el pueblo palestino ni el pueblo israelí se merecen esto. Hace nueve años comenzábamos el programa desde una Gaza que acababa de ser bombardeada. Nueve años después no hemos avanzado nada. Nuestro pésame a todas las familias de las víctimas», concluía la presentadora.

Tras ello, Ana Rosa Quintana conectaba en directo con un joven que reside en Tel-Aviv y que iba a acudir al concierto que fue atacado por las bombas. También con Tomás Lurachi, otro joven que ahora vive en Barcelona tras haber dejado Tel-Aviv tras cuatro años residiendo en la ciudad israelí.

Gran indignación con Ana Rosa y ‘TardeAR’

El hecho de que ‘TardeAR’ haya abordado la guerra entre Israel y Palestina con colaboradores como Lolita o Alaska en Telecinco ha sido muy criticado en redes sociales. Así, son muchos los que han mostrado su indignación contra el programa de Ana Rosa Quintana por contar con ese tipo de tertulianos y no con expertos en geopolítica o el conflicto israelí-palestino.

«Entiendo la situación que se esta viviendo de guerra, pero la tarde está para distraerse y tener momentos de ocio,no para ver noticias espantosas. Para eso están los telediarios», exponía una usuaria. «¿Y luego criticabais Sálvame? Prefiero ver en TV a personas haciendo el mono que cadáveres, destrucción y política a todas horas. ¿Esta es la cadena seria, familiar y blanca?», preguntaba otra.

Entiendo la situación que se esta viviendo de guerra, pero la tarde está para distraerse y tener momentos de ocio,no para ver noticias espantosas. Para eso están los telediarios.#TardeAR — -` Kidia ´- (@Kidia32) October 9, 2023

Ana Rosa en #TardeAr9o hablando de la guerra de Israel y Palestina y tiene de tertulianos a Lolita, Vicky Martin Berrocal y Alaska jajaja es que te tienes que reír… — María de la Ο🔻 (@MDELAO) October 9, 2023

¿Y luego criticabais Sálvame?



Prefiero ver en TV a personas haciendo el mono que cadáveres, destrucción y política a todas horas.



¿Esta es la cadena seria, familiar y blanca @mediasetcom ?#TardeAR9O — Velvet Rose 👠 (@VelvetR13883371) October 9, 2023

Que los colaboradores para hablar de una guerra sean Alaska, Xavier Sardà, Lolita y Vicky Martín Berrocal es de tener un problema muy muy grande #TardeAR9O — Xavi Oller (@xaviioller) October 9, 2023

Lolita y Alaska hablando sobre el conflicto palestino, LA TV QUE ME REPRESENTA #TardeAR9O — Dolores Lipanela 🤠 (@callmepains) October 9, 2023

Menos mal que están Lolita y Martin Berrocal de colaboradoras. Por eso han empezado con Política Internacional. 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂 Qué acierto. 😂#TardeAR9O — befriend (@amojque) October 9, 2023

#TardeAR9O cuidado….qué viene Lolita comentando el conflicto de Israel — John (@SonlasnueveH) October 9, 2023

Alaska, Vicky Martin Berrocal y Lolita en el debate de #tardeAR sobre la guerra en Oriente Próximo. Si tnemos q oir hablar del tema, al menos q sea x expertos digo yo. — Katia💜💜💜 (@lachicadeayer59) October 9, 2023

Acabo de ver a Lolita debatiendo con Alaska sobre geopolítica y el conflicto Israel Palestina. Ese es el nivel de Telecinco en #tardear — mely (@mely_raya) October 9, 2023