VÍDEO: ‘Espejo Público’ denuncia la agresión a su equipo en una rave ilegal de Halloween

‘Espejo Público‘ se ha trasladado este lunes hasta la rave que han organizado unos jóvenes en Guadix con motivo de Halloween. El programa de Antena 3 ha informado de las molestias que ha creado a algunos vecinos la presencia de más de 300 personas que han organizado una fiesta ilegal en un descampado a las afueras de la localidad granadina. Además, han informado de que un equipo suyo ha sido agredido en la zona.

Ha sido Miquel Valls, copresentador del matinal de Antena 3, quien ha dado paso a la reportera agredida: «Más de 300 personas reunidas y más de 100 vehículos en la localidad de Guadix. Nos vamos en directo, Toñi Portillo, creo que esta mañana incluso te han llegado a lanzar un palo. ¿Cuál es la situación que estáis viviendo?».

Desde la zona y con Arlequín, uno de los asistentes a la rave, la reportera ha informado a ‘Espejo Público’ de todo lo ocurrido. «Esta mañana hemos llegado como siempre para informar y hemos tenido la mala suerte de encontrarnos con el único tonto que había en la fiesta», ha relatado a sus compañeros, que le han escuchado atentos desde plató.

Sin embargo, este no ha sido el único inconveniente con el que se ha encontrado: «Ahora después nos hemos encontrado con alguna más». Aun así, la reportera ha conseguido para ‘Espejo Público’ el testimonio de uno de los asistentes: «Arlequín es la persona que me acompaña y no me refería a lo de tonto a ti, sino que nos han tenido que echar hasta de tu propia caseta. Muchas gracias por haberte venido a aquí para poder atendernos».

«Gracias a ti y disculpa por parte de ese tonto o tonta. En cualquier fiesta o cualquier ambiente siempre hay alguien que mete la pata. Lo siento», ha dicho el joven, condenando tajantemente la agresión que ha sufrido la reportera de ‘Espejo Público’ en la rave. «No te preocupes, estamos acostumbrados», le ha quitado importancia ella. Por su parte, Arlequín ha explicado cómo han auto organizado la fiesta: «Hemos organizado un evento para el ocio, el tiempo libre y la libre expresión. Unos ponen el sonido, otros la decoración… cada uno aporta lo que puede».