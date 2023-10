El altercado en la boda de Isa Pantoja y Asraf que obligó a actuar a los agentes de seguridad

La boda de Isa Pantoja y Asraf Beno, que se celebró este viernes en Sevilla, no ha estado exenta de polémica. Más allá de las ausencias de Isabel Pantoja o Kiko Rivera; la celebración estuvo marcada por un altercado que acabó con una de las invitadas teniendo que ser expulsada del lugar por los agentes de seguridad.

Así, ‘Fiesta‘ comenzaba este sábado adelantando que una de las invitadas a la boda de Isa Pantoja y Asraf Beno fue expulsada de la celebración y obligó a intervenir al personal de seguridad. Y todo debido a que estaba filtrando información a la prensa.

Ha sido Marisa Martín Blázquez, una de las que asistió a la boda, la que revelaba que Aneth, la que fuera una de las amigas íntimas de Isa Pantoja, tuvo que ser expulsada de la boda. «Vimos a Aneth, estaba en el hotel donde estábamos todos los invitados, y nadie sospechó nada porque era una de las grandes amigas de Isa. Ella ha subido una serie de vídeos a su cuenta de Instagram», relataba la colaboradora de ‘Fiesta’.

Sin embargo, parece que Isa Pantoja y Asraf Beno ya habían solicitado que Aneth no pudiera entrar a la boda después de que hace unos días se sospechara que fue ella la topo que filtró a la prensa que la despedida de soltera de Isa no se celebró por culpa de Anabel Pantoja.

«La sorpresa fue cuando un grupo de seguridad del evento invitan a Aneth y a su marido a que se vayan de la fiesta. No entendíamos nada. Y ella se puso tan brava que dijo ‘como me echéis de aquí, monto la mundial’. Eso fue antes de que entraran los novios», explicaba Marisa Martín Blázquez.

Aneth, la «topo» de Isa Pantoja y Asraf Beno

«Tuvo la poca vergüenza de hacer algo cuando se le había avisado que no iba a ser bienvenida a ese acontecimiento. La invitaron porque Isa Pantoja no se creía lo que ella iba diciendo de ella, y cuando confirman que eso era, efectivamente verdad, le dijeron ‘oye, mira, no vengas’«, añadía entonces Alexia Rivas, amiga de Isa y otra de las invitadas a la boda.

No es solo por el asunto del chat de WhatsApp, sino que llueve sobre mojado. Parece que ella ha dado información a programas sobre los pasos de Isa, pero como ella no tenia pruebas… pero no ha sido hasta ahora cuando ha sido consciente de lo que hacía. El día anterior (el jueves) le dijeron que no acudiera a la boda porque sin confianza no hay amistad«, añadía Alexia.

Finalmente, para no generar lío, le dejaron que se quedara un rato. Pero cuando se pidió requisar los teléfonos móviles, Aneth se negó alegando que tenía que subir vídeos por una colaboración suya. Fue entonces cuando la representante de Isa Pantoja pidió a los agentes de seguridad que echaran a Aneth y a su marido de la celebración.