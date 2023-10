Chanel Terrero vuelve a la televisión con este inesperado programa: ya hay fecha y cadena

Chanel Terrero retorna a la televisión después de su fallido paso por ‘Cover Night’, el talent musical de La 1 de TVE en el que fue jurado junto a Mónica Naranjo, Miguel Bosé y Juan Magán y que resultó ser un gran fracaso en audiencias. Presentado por Ruth Lorenzo, sus últimas emisiones se relegaron al late night.

La cantante reaparecerá en ‘That’s My Jam España’, el nuevo formato de Movistar Plus+ en colaboración con LaCoproductora. Se trata de una adaptación del show de Jimmy Fallon, el exitoso programa televisivo estadounidense de entrevistas al estilo late night-talk show y que se retransmite en la cadena NBC.

En este programa, presentado por Arturo Valls, dos parejas de celebrities ponen a prueba sus voces y sus conocimientos musicales con divertidos retos. Y Chanel Terrero participará junto al actor y cantante mexicano Carlos Rivera. Se disputarán la victoria contra Marta Sánchez y Abraham Mateo, con el que, por cierto, ha realizado uno de sus últimos sencillos: Clavaito.

Para esa cita ya hay fecha: esta entrega de ‘That’s My Jam España’ se estrenará el próximo lunes, 6 de noviembre. Antes, por este nuevo show de Movistar Plus+ pasarán Silvia Abril y Ruth Lorenzo vs Edu Soto y Nía Correia (lunes 23 de octubre) y David Bustamante y Antonio Orozco vs Carlos Areces y María Peláe (lunes 30 de octubre).