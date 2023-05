Juan y Medio pregunta a Chanel por la polémica de Blanca Paloma en Eurovisión y es tajante

La resaca de Eurovisión 2023 sigue coleando tras la victoria de Loreen de Suecia y la 17ª posición de Blanca Paloma. La última en manifestarse sobre el resultado de España con la ilicitana ha sido su amiga y antecesora, Chanel Terrero, que visitaba a Juan y Medio en ‘La tarde aquí y ahora‘ de Canal Sur.

«¿Qué te pareció el sistema de votaciones? Porque hay mucha polémica», le preguntaba Eva Ruiz a Chanel después de que Blanca Paloma solo recibiera cinco puntos por parte del televoto. «Bueno siempre hay polémica en Eurovisión, porque es una competición súper grande, es un festival de la canción donde los nervios están a flor de piel», respondía de primeras.

Después, Chanel Terrero contaba que hizo una fiesta en casa con sus compañeros y amigos para ver Eurovisión y a Blanca Paloma. «Disfrutamos un montón la gala», reconocía. «¿Y cómo viste a Blanca Paloma?», le preguntaba Eva Ruiz a la cubana. «Siempre lo he dicho ella es una artista increíble, lo tiene todo bajo control. Es una de las artistas de las que se sube al escenario y lo goza», defendía Chanel.

Después, tanto Juan y Medio como Eva Ruiz le preguntaban a Chanel por cómo vivió ella su aventura en Eurovisión y si pudo disfrutar. «En los ensayos era súper exigente conmigo misma y súper técnica, me corregía todo el rato. Hasta el último día vi un vídeo y alguien me dijo estás demasiado técnica, disfruta. Y el día de la final hice clic porque necesitaba disfrutar», recordaba.

Chanel Terrero no descarta volver a Eurovisión

Por otra parte, Chanel Terrero no ha descartado volver a Eurovisión en un futuro. Así, un usuario de Twitter no dudó en preguntárselo este domingo tras ver el fiasco de España tras el Chanelazo del año pasado. «¿Te volverías a presentar a Eurovisión, como este año hizo Loreen?», le preguntaban.

«De momento no, pero nunca digas nunca», respondía Chanel Terrero en Twitter. Unas palabras con las que deja claro que a día de hoy no contempla con volver al certamen europeo pero que no lo descarta categóricamente.