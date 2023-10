Carlota Corredera señala lo sucedido en Mediaset de la mano de Ana Rosa: «Casi me ha destruido»

Ya lo advirtió recientemente Carlota Corredera en una entrevista, el día que hablara de lo que verdaderamente motivó su despido de Mediaset, los directivos del grupo se podían echar a temblar. Ahora, la que fuera presentadora de ‘Sálvame‘ ha concedido una nueva entrevista a ‘Porfolio’ de ‘El Español’ en la que habla de todo y de todos.

De esta forma, la periodista gallega se sincera como nunca antes sobre su salida de Mediaset, la docuserie de Rocío Carrasco, la debacle de audiencias de Telecinco y el final de ‘Cuentos chinos’, el programa presentado por Jorge Javier Vázquez. «Yo sé muchas cosas de mi salida de Mediaset y otras las tengo que intuir. Hay muchos enemigos que son invisibles, y su estrategia pasa precisamente porque no sepas quiénes son», empieza diciendo Carlota Corredera en dicha entrevista.

«‘Sálvame’ ha molestado muchísimo a los fachas y a los machistas»

Respecto a ‘Sálvame’, la presentadora asegura que «ha molestado muchísimo a los fachas y a los machistas, pero también a gente de izquierdas: no era un programa de ‘rojos y maricones'». Cabe recordar que esta polémica frase la pronunció Jorge Javier Vázquez durante una discusión con Antonio Montero.

Carlota Corredera también se ha mostrado muy clara a la hora de hablar del declive de audiencias de Mediaset tras el final de ‘Sálvame’ el pasado mes de junio. «Quien me conoce sabe que no puedo disfrutar de que le vaya mal a una cadena en la que he pasado los mejores 18 años de mi vida. Hay gente a la que quiero muchísimo», quiere dejar claro la periodista.

Sobre su actual situación económica tras quedarse sin trabajo en televisión, Carlota reconoce que «tengo un colchón para vivir sin trabajo, por ahora, pero no es el de Jorge Javier: la tele no me ha hecho rica. Para mí hacerse rico es trabajar por placer. Es esa gente que tiene un patrimonio impresionante, unos ahorros espectaculares, una cantidad de pisos que flipas… Y tengo compañeros con esa situación, pero no es mi caso. Yo estoy pagando una hipoteca de un chalet precioso en Pozuelo».

Carlota Corredera señala a ‘El programa de Ana Rosa’ por el documental de Rocío Carrasco

Mucho se habló de que su despido de Mediaset estuvo, en gran medida, motivado por su férrea defensa a Rocío Carrasco y a la lucha feminista. Y así lo reconoce ella misma: «He perdido muchísimo dinero en la tele por ser feminista, y he podido hacerlo porque no dependo de un sueldo para comer. Si yo dependiese de un sueldo para comer todos los meses, me hubiese tenido que meter mi compromiso feminista por donde hubiese podido».

«Rocío Carrasco sufrió mucho cuando yo dejé de presentar, pero no puedo decirte si se siente responsable o no. Los miércoles por la noche sembrábamos mucha pedagogía, levantábamos alfombras… Y todo lo que se había construido esa noche se lo llevaba una ola desde primera hora de la mañana siguiente. Se derrumbaba el castillo de arena», asegura Carlota Corredera en clara referencia a El programa de Ana Rosa.

Eso sí, ella prefiere no dar nombres a la hora de hablar de esa ola: «No sé de dónde venía, pero te puedo decir que la he sufrido y me ha casi destruido. He estado muy mal, ¿eh? A mí alguien me viene y me dice ‘no, es que la radicalidad…’. La radicalidad es que haya 50 muertas por violencia de género este año. Eso sí que es radical».

Por último, la expresentadora de ‘Sálvame’ también se ha pronunciado sobre la cancelación de ‘Cuentos chinos’, el programa de Jorge Javier Vázquez. Según Carlota Corredera, «hay muchas maneras de proteger un programa y muchas maneras de perjudicarlos desde dentro. Existe fuego amigo. Yo creo que nadie es consciente, ni en la competencia ni dentro del propio grupo, de qué está pasando. Una debacle es muy difícil de gestionar», sentencia.