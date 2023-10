Belén Esteban reacciona así ante el ataque de Carmen Lomana a Pilar Vidal en ‘Espejo Público’

Hace tan solo unas horas Carmen Lomana hacía llorar a Pilar Vidal en ‘Espejo Público’ tras hacerle un comentario de lo más desafortunado sobre su cuerpo. «Que sepa toda España que la señora Carmen Lomana que va de paz y amor y de supereducada me ha llamado gorda», denunciaba en directo Vidal, algo que provocaba una disputa entre ambas.

Como era de esperar, las malas e inaceptables formas de Carmen Lomana creaban un enorme revuelo en las redes sociales y todo el mundo se volcaba con Pilar Vidal, incluida Belén Esteban. La colaboradora de ‘Sálvame’ mostraba su apoyo a la que fuera su compañera a través de Instagram y señalando directamente a Lomana: «Mi querida Pilar Vidal estoy contigo. Si no es tu cuerpo, no opines. A ti hay mucha gente que te queremos. A otras no».

Este mensaje de apoyo le llegaba a Pilar Vidal, que no dudaba en mostrar a través de sus redes la emoción por las muestras de apoyo que había recibido tras un momento tan complicado. «Gracias Belén Esteban y todas mis compis de ‘Sálvame’ y otras compañeras que me habéis escrito. Os quiero», le contestaba a la colaboradora.

El comentario de Carmen Lomana a Pilar Vidal

Era Joaquín Torres quien, tras la denuncia de Pilar Vidal, explicaba que en una reunión previa al programa, Carmen Lomana comentaba que estar gordo no puede ser saludable y miraba directamente a la colaboradora. Entonces decía: «Ay, Pilar perdona», un comentario que no sentaba nada bien a la periodista.

Sin embargo, Pilar Vidal dejaba claro que había sido intencionadamente: «Lo has hecho a propósito, lo ha visto todo el mundo. A lo mejor no sabes que no todas las mujeres de tu edad pueden tener tu cuerpo. Tú no sabes si detrás de cada persona que tiene sobrepeso hay un problema hormonal, de salud mental o de medicación. Entonces, como no lo sabes, porque vives en tus mundos de yupi, mejor cállate». Aunque Lomana se defendía: «Yo no te he insultado, no mientas, no vengo aquí a discutir, de verdad».

«Imagínate que estamos hablando de gente mayor y digo ‘ay, perdóname Carmen'», proseguía recriminándole Pilar Vidal. «Pues muy bien, yo no tengo ningún complejo», le contestaba Lomana. Era entonces cuando la periodista se sinceraba: «Yo tampoco tengo ningún complejo, es un problema de salud y tú insultas a la gente que está enferma».

Pilar Vidal iba más allá, echándose a llorar en el plató de ‘Espejo Público’: «A mí los comentarios sobre mi peso no me hacen ninguna gracia. Hay gente aquí que sí me conocéis y sabéis cuál es mi problema. Yo nunca he estado así, he tenido un problema, que no lo voy a contar aquí, y ahora estoy poniendo solución. Pero es que además, ¿qué pasaría si solo quiero cultivar mi mente y no mi cuerpo?».