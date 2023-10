Avance semanal de ‘La Moderna’ en TVE con complot a sus protagonistas y parón en su emisión

‘Salón de té La Moderna’ sigue intentando hacerse un hueco en las sobremesas de La 1 haciendo tándem con ‘La Promesa’ y compitiendo contra ‘Amar es para siempre’ y ‘Pecado original’ en Antena 3.

Esta semana, ‘La Moderna’ vivirá un parón en su emisión el próximo miércoles 1 de noviembre con motivo de la festividad del Día de Todos los Santos al igual que también sucederá con ‘La Promesa’.

La semana pasada, Balbín apareció muerto y Marta y Antonia fueron despedidas de La Moderna. También se pudo ver como Luisa conseguía un trabajo como ilustradora y Laurita prometía ser mejor dependienta. Pero sin duda, el momento que dejó en shock a todos en el final del último capítulo fue saber que Clara y Manuel están compinchados, y tienen orquestado un complot contra sus protagonistas principales, Matilde e Íñigo.

Pero si no puedes esperar más y quieres enterarte ya de lo que va a ocurrir en la serie de TVE, en El Televisero te traemos el avance más completo de lo que sucederá en los próximos capítulos de ‘La Moderna’ en la semana del 30 de octubre al 3 de noviembre. No te olvides que la ficción diaria se emite de lunes a viernes a partir de las 16:30 horas:

Capítulo 26 de ‘La Moderna’ – Lunes 30 de octubre

Laurita empieza a ampliar sus conocimientos y desempeños en el salón de té a la misma velocidad que su relación con Fernando Collado comienza a despegar, gracias al buen hacer que la joven se gasta con el cine.

Íñigo necesitará un descanso de sus obligaciones. Por eso, no dudará en solicitarle a don Jaime que le permita ausentarse unos días para así poder ir a visitar el cuartel donde teóricamente estuvo preso Aguirre. Y, mientras don Jaime tiene que lidiar con los días libres de Íñigo, don Fermín se enfrentará a su propia conciencia por si obró de buena fe o no en el despedido de Antonia. Bajan revueltas las aguas por la corrala puesto que Rosario se quedará sin una de las escaleras que ella limpiaba, Luisa tendrá que hacer frente a Raimundo a causa de Emilio, y Manuel parece ser que no es quien dice ser.

Capítulo 27 de ‘La Moderna’ – Martes 31 de octubre

Todos en La Moderna se alegran por la vuelta de Antonia después de que don Fermín le concediese un indulto laboral y la volviese a readmitir. No obstante, este hecho no será óbice para que siga sufriendo por querer proteger a Marta, y así tener que enfrentarse a su tío Higinio. En el salón de té, son de amores, y por ello Cañete ya se ve con la suficiente confianza como para pedirle una cita a Trini.

En otro punto de la ciudad de Madrid, en concreto en la corrala, Pablo sospechará de Manuel por la forma en la que le consiguió otra escalera a su madre. Él por su parte, acaba aceptando un nuevo trabajo con Raimundo, algo que inquietará a Luisa. Finalmente, en esta nuestra galería cercana a Gran Vía, Íñigo empieza a sospechar que Aguirre pueda estar muerto, pero, si esto fuera así…, ¿quién le envía las amenazas que está recibiendo?

Capítulo 28 – Jueves 2 de noviembre

Antonia no puede más y decide salir a buscar a Marta por Madrid para intentar dar con su paradero. Algo que terminará ocurriendo, pero no por su pericia en la búsqueda, sino porque será la joven quien se presente en su casa pidiéndole refugio. Mientras, en el hogar los Garcés, Pablo arremeterá contra Manuel ya que no consigue aclarar sus sospechas. A la par, Luisa encuentra el dinero que el propio Pablo tenía escondido en casa proveniente de sus trapicheos con Raimundo.

Al final cada uno es como es, y Teresa por ejemplo es de las que opina que quien la persigue, la consigue, y ahí seguirá insistiendo con Miguel. Doña Carla no dejará que Matilde e Íñigo sospechen de ella como la persona que le está enviando los anónimos a Íñigo, pero, si Aguirre está muerto como ellos dos creen, ¿por qué Matilde se siente acechada?

Capítulo 29 – Viernes 3 de noviembre

La Moderna se despierta con un intenso olor al parfoum que Cañete se ha puesto encima, ya que cree que con un aroma tan varonil le será más fácil atraer a Trini. Lo que él no sabe es que no es mujer de fácil engaño. Por ello, Miguel intentará ayudar a su mujer aconsejando a Cañete que se olvide de ella.

La corrala verá salir a Marta escapándose de casa de Antonia, lo que provocará un buen revuelo y de nuevo la preocupación en los hogares de los vecinos, y sobre todo en Antonia. Manuel no quiere perder su oportunidad con Matilde, por ello será él quien intente ahuyentar al malhechor de Matilde. Además, después tendrá con ella un pequeño detalle.

Además, don Jaime e Íñigo tienen una fuerte discusión al descubrir la relación que sigue manteniendo con doña Carla. Por último, el Madrid Cabaret será testigo del primer beso entre Luisa y Emilio. Al final, triunfa el amor.