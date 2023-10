Avance semanal de ‘La Moderna’ del 23 al 27 de octubre con la muerte de este personaje

‘La Moderna’ sigue intentando hacerse un hueco en las sobremesas de La 1 haciendo tándem con ‘La Promesa’ y compitiendo contra ‘Amar es para siempre’ y ‘Pecado original’ en Antena 3.

Mientras ‘La Promesa’ hará un parón en su emisión el próximo viernes con motivo del partido entre Italia y España de la Liga de las Naciones Femenina de la UEFA; ‘La Moderna’ mantendrá su ritmo de emisión habitual y no faltará a su cita con la audiencia dicho día.

La semana pasada en ‘La Moderna’, la infección de la herida que sufrió Íñigo, provocó que él y doña Carla estuviesen más cerca de nuevo. Fue ella quien se encargó de cuidarle y eso sirvió para que volviese a acercar posturas. Mientras tanto, Pietro recibió noticias de Giancarlo y ganó el concurso de pasteles al que Antonia le apuntó sin preguntar. Pero eso no fue todo, Manuel, un estudiante de magisterio, llegó a casa de los Garcés para revolucionar la vida de la familia.

Pero si no puedes esperar más y quieres enterarte ya de lo que va a ocurrir en la serie de TVE, en El Televisero te traemos el avance más completo de lo que sucederá en los próximos capítulos de la semana del 23 al 27 de octubre. No te olvides que la ficción diaria se emite de lunes a viernes a partir de las 16:30 horas:

Capítulo 21 de ‘La Moderna’ – Lunes 23 de octubre

Manuel irá poco a poco acercándose a Matilde, y aunque ella sigue pensando en el gerente del Madrid Cabaret, aceptará ir con el nuevo inquilino a la zarzuela. Mientras, Íñigo se reincorpora poco a poco a sus quehaceres laborales poniéndose al día con la situación de la desaparición de Balbín.

Él también tendrá que dar testimonio a las autoridades sobre la relación laboral que ambos mantenían. Además, Antonia descubrirá que ha sido Marta quien ha estado sustrayendo dinero a don Fermín, pero decidirá encubrirla frente a Teresa.

Capítulo 22 de ‘La Moderna’ – Martes 24 de octubre

Íñigo vuelve de su interrogatorio sobre Balbín y en ‘La Moderna’ parece que se va a iniciar otro por los últimos robos que han tenido lugar en el salón de té. Mientras, en la corrala, Emilio querrán dar un giro a su vida y hablará con Raimundo con intención de dejar el negocio que tienen entre ambos y buscar un trabajo decente.

Además, La Goleta de las Letras, la librería de la galería, tendrá una invitada de honor, la pintora Maruja Mallo. Su presencia impresionará a Luisa, que, gracias a Íñigo, conseguirá unas entradas para asistir a su conferencia “De la figuración al surrealismo”.

Capítulo 23 – Miércoles 25 de octubre

Todos en ‘La Moderna’ se sorprenderán cuando aparezca en el periódico que Balbín ha aparecido muerto con un disparo en la sien. Sin embargo, no será la única noticia que reclame la atención de los trabajadores de las galerías, ya que Maruja Mallo visitará por fin la librería para dar una conferencia.

Matilde y Luisa acudirán para escuchar cómo ha conseguido en tan cota carrera hacerse un nombre en el difícil mundo del arte. Esta será una gran oportunidad para Luisa, ya que la propia Maruja Mallo verá el talento que tiene la hermana de Matilde, y quedará con ella para valorar en profundidad su trabajo.

Capítulo 24 – Jueves 26 de octubre

El trabajo de Luisa conquista a la mismísima Maruja Mallo. Hará que quede tan impresiona que le conseguirá una prueba en la Compañía Iberoamericana de Publicaciones. Un puesto que acabará siendo suyo. Mientras tanto, en el salón de té se descubrirá quién ha estado robando en ‘La Moderna’ las últimas semanas. Marta confesará, don Fermín decidirá despedirla, y Antonia sufrirá una profunda decepción.

Elías se salvará de todo este drama y vivirá en su propia realidad, puesto que tras descubrir varias cartas anónimas en las que se confesaba el amor por una persona, terminará dando por supuesto que son para él y, que su autora no ha podido ser otra que Laurita, la sobrina de don Fermín.

Capítulo 25 – Viernes 27 de octubre

¡Antonia es despedida de La Moderna! La más veterana de las dependientas sufre la ira de don Fermín, y acaba sin trabajo tras haber encubierto a Marta en el asunto del robo.

A pesar de esta revolución, un día más, Teresa tendrá la cabeza en Miguel, al que, sin pararse mucho a pensarlo, le dará un profundo beso en la librería. La encargada del salón de té no será la única que persistirá en un intento de conquista. Manuel hará lo propio con Matilde, sin embargo, no parece que esta relación vaya a llegar a buen puerto. El estudiante de magisterio se citará con una persona que no le es indiferente a Matilde.