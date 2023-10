Avance de ‘La Moderna’: Una dolorosa desaparición en el triple capítulo de este miércoles

‘La Moderna‘ continúa intentando hacerse un hueco en la sobremesa de La 1 tras ocupar el hueco de ‘La Promesa’ después de su estreno en prime time. Un horario al que volverá este miércoles para tratar de ganar más público con doble episodio.

Así, la ficción protagonizada por Helena Ezquerro, Almagro San Miguel, Stephanie Magnin y Myriam Gallego, entre otros, ofrecerá este miércoles 4 de octubre triple episodio. Por un lado, La 1 emitirá el capítulo 7 en su horario habitual mientras que ofrecerá dos episodios extra en el prime time a partir de las 22:40h.

En el capítulo anterior, la ilusión por la cita en el Madrid Cabaret pronto se vio truncada por el plantón de Íñigo, que no ha querido confesar a Matilde el motivo de su ausencia. Esto ha desanimado a la joven, que no deja de encontrar argumentos para desconfiar de su galán. No obstante, el episodio acabó con el beso de disculpa de Íñigo a Matilde ante los ojos de doña Carla. Con el orgullo herido, ¿tomará represalias la esposa de don Jaime?

¿Pero qué ocurrirá en el capítulo 7 de ‘La Moderna’ que TVE ofrecerá este miércoles 4 de octubre a partir de las 16:30 horas? ¿Y en el 8 y 9 que emitirá a partir de las 22:40 h. en prime time? Te lo contamos a continuación:

Avance del capítulo 7 de ‘La Moderna’ – Miércoles 4 de octubre a las 16:30h

Antonia se da cuenta de que Marta significa más para ella que una compañera de trabajo. La presencia de su tío Higinio está influyendo negativamente en Marta, llevándola a cometer robos en el salón de té La Moderna y, aunque Antonia no será consciente de los hechos, sí que verá motivos para preocuparse por la relación de Marta y su tío. La situación contrasta con la de Esperanza y Pietro, a los que veremos sufrir algunas tensiones muy divertidas por la venta de helados en el establecimiento.

Por otro lado, don Jaime sigue experimentando sentimientos de culpa por el accidente en el que atropelló al padre de Matilde. Él no sabe cuál es la identidad de ese hombre, pero cree que necesita desvelar el misterio para conocer qué suerte corrió aquella familia. No sabemos si el resultado de la investigación le dejará más tranquilo, pero Carla intentará que abandone la búsqueda de la verdad por lo que pudiese provocar en su marido.

Avance del capítulo 8 de ‘La Moderna’ – Miércoles 4 de octubre a las 22:40h

La desgracia no deja de golpear a los Garcés. Nadie consigue encontrar a la hermana pequeña de Matilde, ante la desesperación de Rosario. Toda la corrala se vuelca en encontrar a la niña. ¿Habrá tenido algo que ver doña Carla? ¿Dónde está Clarita?

Pero la vida en el salón de té continúa. Teresa y Cañete siguen tratando de conquistar a Miguel y Trini. El matrimonio secreto tiene cada vez más difícil mantener oculta su relación. Además, las tensiones son cada vez más frecuentes entre Esperanza y Pietro.

Avance del capítulo 9 – Miércoles 4 de octubre a las 23:40h

¡Clarita está viva! La pequeña de los Garcés aparece gracias a Íñigo. Un acto que llena de alegría a la familia, pero que levanta sospechas en Matilde. Ahora que tienen un pequeño descanso de entre tanto ajetreo, Luisa decide retomar sus dibujos, pero se llevará una sorpresa cuando vea que sus bocetos se completan solos por las noches.

Mientras tanto, Pablo, el hermano de Matilde, se acercará a Raimundo y Emilio, los jóvenes que viven en la corrala. Rosario, su madre, intentará advertirle de que no son buenas compañías, pero Pablo verá más atracción en esa idea, con esa advertencia.

Por otro lado, en el salón de té, Marta seguirá bajo el yugo de su tío Higinio, Pietro conseguirá que su idea llegue para quedarse y Trini y Miguel tendrán algún que otro desacuerdo por el trabajo del librero.