A Alba Carrillo no le tiembla la voz con lo que afirma de Ana Rosa al compararla con Sonsoles

Hace ya varios meses que Alba Carrillo fue despedida de Mediaset. Y, desde entonces, no ha cesado en su afán de atacar duramente a Telecinco en general y a Ana Rosa Quintana en particular. «Nos vamos a ver en los tribunales», advirtió la que fuera colaboradora de ‘Ya es mediodía’ y ‘Fiesta’.

«Estoy esperando un juicio, estoy esperando las fechas por mis condiciones de trabajo. Ya hablaré de este tema largo y tendido, porque para limpiar una cadena no basta con echar a personas o vetarlas, hay que limpiar desde arriba, desde las personas de arriba», explicó Alba Carillo en su canal de YouTube.

Tal y como ella misma reveló, sus abogados presentaron una demanda «por fraude de la ley» en la forma de contratar y por «despido improcedente». Dicha demanda estaba dirigida contra Mediaset España; Unicorn Content, productora de Ana Rosa Quintana; La Fábrica de la Tele; Megamedia Televisión S.L; Publiespaña S.A.U., y Conecta 5 Telecinco S.A.U. El 21 de diciembre a las 9.30 horas tendrá lugar el juicio en el Juzgado de lo Social número 39 de Madrid, según confirmó en exclusiva Esdiario.

El ‘hachazo’ de Alba Carrillo a Ana Rosa

En una entrevista concedida a ‘El Mundo’, Alba Carrillo vuelve a atacar sin piedad a la que fuera su jefa. Y además lo hace dándole donde más le duele, comparándola con Sonsoles Ónega, quien tarde tras tarde se está haciendo con el liderazgo frente a una Ana Rosa bajo mínimos con su nuevo programa vespertino, ‘TardeAR’.

«De Sonsoles Ónega solo puedo decir que es la mujer más elegante que he conocido como persona. Se merece todo lo bueno que le pase. Y eso no puedo decirlo de Ana Rosa», ha asegurado.

Pero Alba Carrillo ha ido más allá, y ha sentenciado a la presentadora con una frase demoledora: «Que ella sea el estandarte de una cadena cuando ni ha escrito un libro… Que una persona a la que le escriben su propio libro siga siendo la reina de nada, pues dice poco también de las personas que la siguen, francamente».

Sobre el cambio de modelo de Telecinco, la influencer cree que «está cambiando, pero para peor. Siempre he sido muy consumidora de televisión, y te aseguro que la vería si hubiera algo que me gustara, aunque estoy cabreada con la cadena. Pero es que no me llama nada. Todo lo que ponen ahora me parece soporífero».

El problema de la cadena, en opinión de Alba Carrillo, es que «se están cargando a nuestros televidentes acérrimos. Ser aburrido no es ser blanco. Lo que no hay que hacer es investigar en ficheros policiales o meterse con las personas de una manera que roza casi lo delictivo. La parte de ‘Sálvame’ que tenía humor era absolutamente maravillosa, acompañaba a muchísima gente».