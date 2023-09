Telecinco fija la fecha de estreno de ‘TardeAR’ y su horario exacto y no es el esperado

Telecinco revolucionará esta temporada sus mañanas y sus tardes con el salto de Ana Rosa Quintana con ‘TardeAR’. Tras presentar toda la temporada este lunes por la mañana en el marco del FesTVal; por la tarde Mediaset ha presentado todos los detalles del nuevo programa de Ana Rosa para las tardes de Telecinco.

Durante la rueda de prensa, a la que ha acudido El Televisero, Mediaset ha confirmado que el estreno de ‘TardeAR‘ se producirá el próximo lunes 18 de septiembre. Cabe decir que en un principio la intención era que fuera el 25 de septiembre pero se ha decidido adelantarlo una semana ante las discretas audiencias de Telecinco.

Pero lo que no se esperaba era el horario en el que iba a ir ‘TardeAR’. Y es que Mediaset trabaja en una reformulación de su parrilla de las tardes pues el programa de Ana Rosa Quintana se emitirá entre las 17:00 y las 20:00 horas. «Estamos haciendo ingeniería para ajustar todo y que todo cuadre. Se mantiene ‘Reacción en cadena’ y seguramente sufrirá alguna alteración ’25 palabras’«, adelantaba Manuel Villanueva, director de contenidos generales.

‘Así es la vida’ podría continuar en tándem con ‘TardeAR’

Asimismo, según se ha apuntado en el FesTVal de Vitoria, la intención es mantener ‘Así es la vida‘, el programa presentado por Sandra Barneda y César Muñoz durante la primera hora entre las 15:45 y las 17:00 horas. «Estamos decidiendo si ‘Así es la vida’ puede seguir y servir de telonero a Ana Rosa‘», aseguraba Villanueva durante la presentación.

«Estamos en pleno ajuste y discusión, pero sí que queremos un espacio que conduzca a Ana Rosa Quintana. Tenemos que hacer un sudoku con los programas y espacios para solucionarlo en un par de días», terminaba diciendo Manuel Villanueva pidiendo calma a todos hasta que decidan finalmente como quedará configurada su parrilla.

Ana Rosa Quintana, sin miedo a la competencia

Por otro lado, Ana Rosa Quintana se ha mostrado entusiasmada con su regreso a las tardes. «Pensaba que el final de mi carrera eran las mañanas, quién me iba a decir a mí que iba a volver a las tardes», empezaba reconociendo la presentadora en la presentación.

«TardeAR es un infoshow y cuando Mediaset me propuso hacer las tardes les dije que estaban locos, pero al final dije que por qué no. Vimos que habría que darle una vuelta. Desde ‘Sabor a ti’ hemos ido dando un pasito más cada vez. Aquí va a estar en cómo vamos a contar las cosas y con quién, además de usar unas armas tecnológicas que esperemos que sorprendan al espectador. Tenemos una lista de colaboradores que son los de siempre, pero que muchos no habían estado en este cargo», destacaba sobre el nuevo programa que liderará desde el 18 de septiembre.

En su vuelta a las tardes, Ana Rosa Quintana tendrá que competir contra las series de TVE y el estreno de ‘La plaza’ con Jordi González así como con Sonsoles Ónega y su ‘Y ahora Sonsoles’ en Antena 3. Pero la madrileña no le tiene miedo a su competencia. «Quién dijo que fuera fácil. Es una temporada llena de novedades, queremos hacerlo lo mejor posible y humildemente ganar la tarde«, añadía.