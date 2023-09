Risto Mejide se posiciona sobre Rubiales y sorprende a todo el mundo con esta comparación

Risto Mejide ha vuelto a su trabajo en televisión este lunes 4 de septiembre, un mes y medio después de su marcha, para ponerse al frente de la quinta temporada de ‘Todo es mentira‘ en Cuatro. Lo ha hecho opinando alto y claro sobre el caso de Luis Rubiales, una reflexión que ha salpicado al rey emérito Juan Carlos I.

«No voy a comentar lo sucedido con Rubiales a nivel legal, porque para eso están los expertos, pero sí lo comentaré como ciudadano. Sufrí también esa imagen. Yo estaba de vacaciones y no había visto el momento, pero un amigo me lo comentó mientras paseábamos. Me enseñó el vídeo y sentí lo mismo que muchos de vosotros, estupor. Dije un taco porque no me parecía posible. Es un tío que creía que era consciente de a quién representaba, por eso no entendía cómo se le había ocurrido hacer eso», ha empezado diciendo Mejide.

Mientras el resto del equipo de ‘Todo es mentira’ le escuchaba atentamente, el presentador proseguía: «El cargo que ostenta no es cualquier cosa, pero es que además luego vi la agarrada de genitales y cómo aupaba a una jugadora como si fuera un saco de patatas. Me parecieron cagadas monumentales, pero sobre todo por a quién está representando ese señor en ese momento. ¿Os imagináis que la reina Letizia se hubiera cogido los pechos en ese momento de euforia?».

Risto Mejide, muy crítico con el comportamiento de Luis Rubiales.

«Dicho esto, perdonarme si no me apunto al linchamiento público, porque yo creo que este señor lo que tenía que haber hecho es dimitir. Me caiga mejor o peor, eso conlleva directamente la dimisión inmediata, si tiene un poco de dignidad. Lo que más me sorprende es que luego salga en la asamblea de la Federación y diga cinco veces que no va a dimitir», añadía Risto Mejide antes de señalar directamente al rey emérito.

El posicionamiento de Risto salpica al rey emérito Juan Carlos I

Era Antonio Castelo el primero en bromear sobre el antiguo monarca: «A la reina Letizia no me la imagino, pero al emérito me lo puedo imaginar perfectamente. Incluso a Froilán». Risto Mejide proseguía con la reflexión de su compañero: «Yo creo que en este país lo único que no se perdona es la soberbia. Tú puedes tener millones en Suiza, una amante en Londres, puedes disparar a elefantes e incluso a un hermano y todo se te perdona si un día sales y dices ‘lo siento mucho, me he equivocado y no volverá a ocurrir’. Pero si sales y dices ‘no pienso dimitir y aquí están mis huevos’, es cuando la gente dice ‘pues ahora te vas a enterar'».

Pese a su crítica a Luis Rubiales, Risto Mejide ha dejado claro que no se va a sumar a su «linchamiento» porque «deberíamos de apuntar más alto». «Por supuesto que yo estoy en contra del machismo y de estas actitudes machistas, hasta el punto de que debe dimitir por ello, pero también estoy en contra de la hipocresía. La hipocresía de los señores políticos que ahora se apuntan a la cacería, como él la ha llamado, porque son ellos los que no han actualizado una ley, un reglamento de sanción, porque se les ha pasado el tiempo», ha terminado quejándose visiblemente indignado.