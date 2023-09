Manu Carreño pone encima de la mesa lo que muchos creen en el caso de Luis Rubiales

Este miércoles se cumplía un mes desde que la selección española femenina ganó el Mundial de fútbol y se desatara la polémica por el beso no consentido de Luis Rubiales a Jenni Hermoso. Este lunes, la nueva seleccionadora daba a conocer las jugadoras a las que convocaba para los próximos partidos. Sin embargo, parece que las jugadoras siguen sin querer volver a la selección. De todo ello habló ‘TardeAR’ con Manu Carreño.

Así, ‘TardeAR‘ abordaba la última hora sobre este asunto con el periodista deportivo y presentador de ‘El desmarque’ pese a que Xavier Sardá se quejaba de tener que seguir hablando de este asunto. «Vuelvo en un rato porque no puedo más. No aguanto ni mi opinión al respecto, ya no hay quien lo aguante«, soltaba el catalán.

No obstante, Ana Rosa Quintana defendía que había que seguir hablando de ello por la desigualdad que sigue habiendo entre la selección femenina y la masculina. «Es que la brecha es cada vez más grande. Han sido seleccionadas y tienen que ir a la concentración pero no sabemos si las han convocado con su consentimiento o no», defendía la presentadora.

«Ayer decíamos que había 15 de las 23 que fueron campeonas. Y pensábamos si era un pacto o un órdago. Pues no tardamos en descubrir que era un órdago. Es que Montse Tomé, la nueva seleccionadora nos mintió, nos engañó y nos tomó el pelo. Y lo que es peor engañó a sus futbolistas porque dijo ante todo el mundo que ‘he hablado con ellas’ y cuándo le preguntamos por Jenni Hermoso dijo que era la mejor formar de protegerla pero que estaban con ella», empezaba a decir Manu Carreño.

Manu Carreño sentencia a la Federación: «Es imposible hacerlo peor»

Tras ello, Manu Carreño no se contenía en su crítica a la federación. «Y luego Jenni dijo que nadie había hablado con ella y que de que la tenían que proteger. ¿Cómo puede la federación tomarnos por idiotas a todos y a las propias jugadoras? Es que es increíble», opinaba indignado el periodista.

Antes de marcharse, Manu Carreño explicaba que ahora el Gobierno iba a tratar de arreglar lo que no ha sido capaz de arreglar la RFEF. «Hay que recordar que el grupo está dividido. Algunas que no quieren ir de ninguna manera y otras que aunque están pidiendo cambios están dispuestas a jugar. Hay que respetar las dos posturas. Lo que no entendemos es la postura de la federación, eso no lo entiende nadie. Es imposible hacerlo peor, hay que estudiar mucho para hacerlo peor«, sentenciaba el presentador.

«Víctor Francos en nombre del Gobierno lo que va a pedir es por favor hagamos estos dos partidos con el compromiso de hacer lo que no se atreve la Real Federación. Para que así se evite también el Gobierno el marrón de sancionar a las jugadoras porque sino se presentan por la Ley del deporte las tiene que sancionar», terminaba explicando Carreño. «Es el colmo», apostillaba Ana Rosa.