Luca Dazi tiene que ser evacuado en pleno directo de ‘GH VIP’ y esta es la razón de peso

El primer debate de ‘GH VIP’ en Telecinco ha estado marcado por el abandono momentáneo en la convivencia de Luca Dazi. El concursante, que no atraviesa su mejor momento dentro de la casa, lleva arrastrando días complicados por la ansiedad debido a las duras condiciones que vive en la estancia de la cueva junto a otros cinco compañeros.

Cabe recordar que los seis concursantes conviven en un pequeño espacio aislados del resto de participantes y sin apenas comida. Tampoco tienen baño ni camas donde descansar. Esta situación ha llevado al límite al ex aspirante de Masterchef, quien con sus lágrimas ha conseguido sensibilizar a la mismísima Karina. De hecho, la concursante no ha dudado en ceder hasta 3.000 euros del premio final para que la organización les dé una cesta de comida.

Precisamente durante el debate dominical, Ion Aramendi ha compartido la última hora del estado de salud de Luca. Aunque en un primer momento ha aparecido junto a sus compañeros, éste ha tenido que ser evacuado abruptamente por un fuerte ataque de ansiedad. «Algo está pasando en la cueva y tengo que conectar con ellos», ha alertado Ion.

La explicación a la ausencia repentina de Luca Dazi

Acto seguido, los espectadores de ‘GH VIP’ han podido comprobar la ausencia de Luca. Por tanto, el presentador ha pedido explicaciones, ante lo que Gustavo ha compartido: «Bueno, están haciendo suposiciones y le ha dado un poquito de ansiedad a Luca. Nada serio. Lo digo por la familia para que se tranquilice, nada serio». «Es un poquito de agobio, nervio excesivo. Se ha ido y ya está. Está bien», ha añadido Carmen Alcayde. «De verdad, quiero tranquilizar a la familia», ha remarcado Gustavo.

De igual manera, Carmen Alcayde ha vuelto a compartir el estado del joven: «A Luca le ha pasado lo que les está pasando a todos, pero un poquito más. Cuando has dicho que va a mejorar un poquito nuestra vida, pues hemos pensado que estar aquí encerrados sin la luz del sol… Lo que es duro son las noches. No podemos dormir bien». Por si fuese poco, la compañera de Luca ha asegurado que todos se pensaban que les sacarían este domingo de ese lugar de convivencia, lo que ha podido aumentar la ansiedad y agobio del joven.

Poco después ha sido el propio Luca el encargado de compartir qué es lo que le ha sucedido: «Estoy mejor. Me ha dado un ataque porque tenía un poco idealizado el que hoy volvíamos a la casa. Ha sido un día muy intenso, no hemos podido salir de aquí. Es más difícil de lo que parece. No voy a llorar, quiero que mis padres estén tranquilos. Estoy súper bien y soy súper fuerte. He empezado a temblar, me ha dado un ataque, pero me han cuidado porque este programa es ideal y solo al salir del confesionario había cuatro personas atendiéndome. Estoy bien, gracias por todo».

Otro momento en el que el concursante se ha venido abajo se ha vivido cuando ‘El Súper’ les ha ofrecido reducir 10.000€ del premio final a cambio de poner fin a su sufrimiento. A pesar de lo mal que lo está pasando, y al igual que sus compañeros, Luca Dazi ha optado por sacrificarse dando toda una lección. «Es que es muy fuerte. No lo parece, pero es muy fuerte. Lo hago por mis compañeros, porque ante todo esto es un concurso y he venido a jugar», ha comentado al borde del llanto.