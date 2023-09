Laura Matamoros prende la polémica por lo hecho en ‘Vamos a ver’ y la acogida es demoledora

Laura Matamoros es el fichaje estrella de ‘Vamos ver’, el nuevo programa de Joaquín Prat que se ha estrenado este lunes dispuesto a renovar las mañanas de Telecinco y que coge el testigo de ‘El programa de AR’ y ‘Ya es mediodía’.

La hija de Kiko Matamoros tendrá una sección semanal denominada ‘Las redes de Laura’ en la que reflejará su estilo de vida: alimentación, deporte y tendencias en redes sociales como si se tratara de una experta en todas estas materias.

Laura Matamoros es influencer y conoce perfectamente el universo de las RRSS, pero sin embargo es muy peligroso darle la posibilidad de entrar en asuntos que corresponden a especialistas y no a personas que, más que informar, desinforman y despistan a los espectadores.

Es lo que ha denunciado en masa el público tras presenciar su primera colaboración en este estreno. La joven, sin ningún tipo de preparación y conocimiento, ha hecho poco menos que proselitismo de un batido ‘detox’, supuestamente diurético y desintoxicante que ella toma a su libre albedrio y que hace con manzana verde, espinacas, pepino, piña y jengibre.

Una falta de criterio que pondría con el grito en el cielo a cualquier nutricionista y más aún cuando, con una ignorancia pasmosa, la propia Laura Matamoros ha confesado que no consulta referencias oficiales, sino que todo este tipo de hábitos alimenticios los lee «en las redes». Lo que faltaba por oír.

Laura Matamoros estrena sección en ‘Vamos a ver’ con Joaquín Prat

Además, son muchos los que también han coincidido en la falta de naturalidad y la poca locuacidad de Laura Matamoros a pesar de que apenas ha estado diez minutos en el plató de ‘Vamos a ver‘. Así, el veredicto es que «fuera de las redes es un no y que la televisión en directo no es su ámbito». Y lo cierto es que, en ese sentido, los augurios no son para nada halagüeños:

No os da vergüenza llevar a una desinformada como la Laura Matamoros para hablar de alimentación? Segun las redes? Podeis dejar de dar vergüenza? @telecincoes #vamosaver — Picopala (@Picopala13) September 11, 2023

La sección de Laura Matamoros en #Vav es incluso peor que la que tenía Chabelita en #Cazamariposas.

Veremos si pasa de hoy…#VamosAVer11S — Berto Molina (@BertoMolina) September 11, 2023

Con la de gente válida y capacitada para hacer una sección de redes… van a llevar a Laura Matamoros que no sabe ni hablar! Manda cojones!! #VamosAVer11S . Y acaba de decir: yo no soy médico pero de las redes me fío! A tomar por culo! pic.twitter.com/WgR7xmRJ3I — 𝐋𝐀 𝐃𝐑𝐀𝐌𝐀 𝐐𝐔𝐄𝐄𝐍 (@la_drama_queen_) September 11, 2023

El programa de AR y YEM juntos, no se han quebrado mucho la cabeza. Vamos, la misma mierda. Y esa chica influencer, Laura Matamoros, que debe tener poco más de la ESO, dando consejos nutricionales. Hay que joderse. Esperemos que hostión en audiencias, Sr. Prat #vamosaver — Luis-P. (@Luis_Artol) September 11, 2023

Que vergüenza ajena me está dando Laura Matamoros en sección nueva de #VamosAVer no tiene nada preparado, 0 gracia. Con toda la gente con talento que existe ¿porque poneis a esta gente enchufada??!!!! — Las amigas criticonas (@critiamigas) September 11, 2023

De verdad, el licuado no se hace así, se hace en la batidora, para que lo pique todo, hasta la piel, eso es la fibra que también debemos tomar y no quitarla como está haciendo Laura Matamoros… la TV está para educar, no para mal informar porfavor… @telecincoes — ☆AmPy☆ (@1986_05_) September 11, 2023

Vamos todo muy coherente,una sección que se la dan a Laura Matamoros donde se supone que hacen jugos y rutinas de salud no teniendo vamos ni p*** idea de lo que es bueno o no. No hubiese sido mejor darle esta sección a un nutricionista.#VamosAVer11S — Jesús Francisco (@FranciscoDiaz9_) September 11, 2023

Laura Matamoros fuera de redes es un NO. La televisión en directo no es su ámbito. #VamosAVer — Isaac (@Isaac__am) September 11, 2023

@vamosavert5 lamentable actuación de Laura matamoros. Fuera — lol (@cocorubio93) September 11, 2023