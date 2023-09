La impactante revelación personal de Eduardo Casanova en ‘MasterChef Celebrity’

Eduardo Casanova se convertía sin quererlo en uno de los grandes protagonistas de la tercera entrega de ‘MasterChef Celebrity 8‘. El joven director se abría junto a su compañera Toñi Moreno, a la que contaba lo muchísimo que ha sufrido y sufre en su vida por las amenazas de muerte que recibe a diario.

Todo sucedía durante la prueba de exteriores, donde el estrés y las emociones estaban a flor de piel. Los concursantes viajaban hasta San Vicente de la Barquera donde tenían que elaborar un menú diseñado por Jesús Sánchez. Pese a que Eduardo Casanova formaba parte del equipo azul, que conseguía sacar adelante la prueba, el estrés y a autoexigencia estaba empezando a apoderarse de él.

Por suerte, Eduardo Casanova contaba con Toñi Moreno como uno de sus grades apoyos. La presentadora, al ver cómo estaban ambos igual de desbordados, se preguntaba: «¿Por qué nos ponemos tan nerviosos?», cuestionaba, a lo que Casanova contestaba: «Eso tiene que ver con intentar no decepcionar».

Sobre si ese es un sentimiento que tiene desde pequeño, Eduardo Casanova explicaba que sí, y que se debe a haber comenzado a trabajar desde tan pequeño: «Amiga, yo desde pequeño he estado sometido como a mucha presión. Tú ten en cuenta que yo empecé a trabajar con 12 años y dejé el cole con 14. Las responsabilidades son demasiado grandes».

Ya en confianza, el actor le contaba a Toñi Moreno el odio que lleva sufriendo durante toda su vida desde que es conocido: «El odio, el hate… A mí me han dicho amenazas de muerte, la dirección de mi casa, amenazas a mi madre… Cuando yo fui con mi madre, que me acompañó a la policía a la comisaría, y tuve que poner los audios que me habían enviado, cuando yo vi la cara de mi madre escuchando esos audios, de repente me sentía culpable, porque digo: ¿qué he tenido que hacer yo mal para que mi madre lo tenga que pasar así de mal? Yo lo que no quiero es hacer daño a nadie».