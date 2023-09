La grave insinuación sobre Adara Molinero que propagan en ‘Fiesta’ tiene que ser frenada

Tras semanas de rumores, Adara Molinero y Bosco Martínez-Bordiú confirmaban hace unos días que han roto su relación dos meses después de la final de ‘Supervivientes 2023’. Este sábado, ‘Fiesta de verano‘ analizaba las causas de esta ruptura pero Aurelio Manzano incendiaba el debate al señalar a la subcampeona del reality.

Así, Makoke relataba que había podido hablar con Adara y le había preguntado cómo se encontraba tras romper con Bosco. La ex de Kiko Matamoros leía en directo el mensaje que le había enviado la madrileña. «Ya no estamos juntos desde hace mucho tiempo. Me quedo con el cariño que le tengo. Estamos en momentos totalmente diferentes y no pasa nada», asegura Adara en dicho mensaje.

Tras escuchar el mensaje de Adara Molinero, Aurelio Manzano no se cortaba en lanzar un dardo. «Mira lo que comienza mal, terminal mal», soltaba el colaborador. «Pero, ¿por qué va a comenzar mal?», le replicaba Makoke a su compañero. «Porque cuando hacíamos ahí en la esquina los debates de ‘Supervivientes’ yo ya dije que había empezado mal porque ella estaba con él simplemente porque le venía bien«, defendía el tertuliano.

Con ese comentario, Aurelio Manzano se echaba encima a todos sus compañeros pues nadie estaba de acuerdo con sus afirmaciones. «¡Qué tontería! ¿Por qué va a necesitar eso?», le espetaba Makoke mientras María Verdoy, la presentadora hacía aspavientos con las manos y dejaba claro que tampoco estaba de acuerdo con el colaborador.

Aurelio Manzano la lía en ‘Fiesta’ con lo que llega a soltar de Adara Molinero

Aurelio Manzano y Belén Ro discuten en ‘Fiesta’ por Adara

Por su parte, Belén Ro se enfrentaba a Aurelio Manzano al recordarle que Adara es mucho más conocida que Bosco. «España se entera de que Adara y Bosco están juntos el último día del reality. Es que no lo sabía nadie», defendía Belén. A lo que Aurelio le respondía que «Bosco estuvo todo el concurso detrás de ella y ella ni le miraba». «¡Anda ya!», se escuchaba decir por lo bajo a Makoke. «Pero si es que Adara tiene un tirón enorme, no lo necesitaba», insistía la ex de Matamoros.

Finalmente, era Frank Blanco el que zanjaba el debate. «Bueno, ya está. Ya está. Nos quedamos con lo que ha dicho Adara, eso de que se queda con el cariño que le tiene», aseguraba el presentador. «No, no te quedes con eso, porque habrá movida, seguro», pronosticaba por su parte Belén Ro.