Adara Molinero ya no calla más sobre Bosco y no cabe duda con lo que dice bien claro

Ahora si que sí. La ruptura entre Adara Molinero y Bosco Martínez-Bordiú ya es oficial. Así lo ha confirmado la segunda finalista de ‘Supervivientes 2023‘, que además no ha dudado en lanzar un recado a su ya ex pareja después de romper su relación dos meses después de su salida del reality.

Tras salir a la luz la noticia, Adara optó por confirmarlo brevemente a través de su cuenta de Twitter. «Estoy soltera. Hay anécdotas que no lo superan. Lo bueno marca, es normal», soltaba la madrileña después de que en los últimos tiempos se rumoreara con su ruptura.

De momento, Bosco Martínez-Bordiú no se ha pronunciado al respecto aunque si ha lanzado varios zascas a través de sus redes sociales. Ahora, Adara Molinero ha sido pillada por Europa Press, que no ha dudado en preguntarle por su ruptura con el sobrino de Pocholo.

Pese a todo, Adara ha querido ser cariñosa con su última pareja. «No, no estamos juntos. Él es una persona maravillosa. Le deseo lo mejor. Me quedo con el cariño que nos tenemos después de esos cuatro meses«, responde al micrófono de la citada agencia.

Al preguntarle por los motivos de la ruptura, Adara Molinero ha preferido guardar silencio. Aunque si que ha querido dejar un mensaje sobre si descarta volver a enamorarse. «Bueno, ya se verá», terminaba diciendo la reina de los realitys.