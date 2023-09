La filtración de los concursantes de ‘GH VIP 8’ que destripa su estreno 24 horas antes

Ya no queda nada para que las puertas de la casa más famosa de la televisión vuelvan a abrir sus puertas cuatro años después. ‘GH VIP’ vuelve a Telecinco con su octava edición con muchas incógnitas. Y es que por primera vez en muchos años, Mediaset ha optado por guardar silencio con respecto a la identidad de sus concursantes.

Tan solo sabemos que serán 15 los famosos que entren a la casa de Guadalix de la Sierra para convivir durante tres meses. De esos 15 solo conocemos oficialmente un nombre: el de Sol Macaluso, la reportera argentina que fue corresponsal de ‘Informativos Telecinco’ durante los inicios de la guerra en Ucrania.

No obstante, hay otros nombres que apuntan a que serán algunos de los rostros famosos que participen en ‘GH VIP 8‘ pues han sido adelantados por varios medios o incluso por ellos mismos. Es el caso de la presentadora peruana Laura Bozzo, el cantante y ex integrante de Auryn, David Lafuente; el ex novio de Isabel Díaz Ayuso, Jairo Alonso; el ganador de ‘MasterChef 5’, Jorge Brazalez.

También hay tres nombres que han sonado en todas las quinielas después de las pistas compartidas por Telecinco y por las cuentas oficiales de ‘GH VIP’ como son Oriana Marzoli y Carmen Alcayde. Además de Pocholo Martínez Bordiú que no ha parado de dejar caer a través de sus redes su fichaje.

Los tres fichajes sorpresa que podrían revolucionar ‘GH VIP 8’ en Telecinco

Pero ahora, el youtuber Dareol Rewind, ha publicado un vídeo con la supuesta «lista filtrada de concursantes en la que aparecen tres nombres más que podrían sin duda ser los fichajes bomba y sorpresa de la edición y revolucionar la casa.

Por un lado, tenemos a Pelayo Díaz, estilista y jurado de ‘Cámbiame’ que ha protagonizado numerosas polémicas en los últimos meses; y por otro a Cósima Ramírez Ruiz de la Prada, la hija de Pedro J. Ramírez y Ágatha Ruiz de la Prada; y Juls Janeiro, la hija de Jesulín de Ubrique y María José Campanario.