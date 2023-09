La dura despedida de Verónica Dulanto de ‘Ya es mediodía’ para siempre: «Me ha tocado a mí»

Circunstancialmente, Verónica Dulanto ha tenido que enfrentarse a un duro momento cerrando para siempre ‘Ya es mediodía‘. Tras cinco años y 1327 emisiones, el magacín que arrancó un 15 de junio de 2018 Sonsoles Ónega ha llegado a su fin definitivamente para dar paso a las nuevas mañanas de Telecinco.

«Con muchísima pena, decimos adiós a cinco años de este programa. Han sido 1327 programas de ‘Ya es mediodía’ en los que se ha intentado contar lo que pasa en el mundo de la mejor manera posible. También hemos intentado hacerles reír, cosa que creo que hemos conseguido. Porque, si hemos durado tanto, es gracias a ustedes, que nos han visto día a día», ha empezado diciendo la periodista.

Acto seguido, Verónica Dulanto ha aclarado que, aunque ‘Ya es mediodía’ desaparece, el equipo sigue para la nueva etapa que arranca el próximo 11 de septiembre. «Para mí ha sido todo un honor coger el testigo de Joaquín Prat y espero haber estado a la altura. Y aunque esto acaba, este equipazo continúa. A partir del lunes, con Joaquín, que va a estar en este plató que ahora tenemos en obras porque va a estar renovado», ha explicado.

«Muchísimas gracias por haberme acogido de esta manera tanto a él como a todo el equipo. Me ha tocado a mí de manera circunstancial cerrar el chiringuito, pero antes de mí en esta silla ha habido muchas personas también a las que les mandamos un gran beso», ha continuado Verónica en clara referencia a Sonsoles o Marc Calderó, ahora en Antena 3 y TVE respectivamente.

En mitad de esa despedida, Verónica Dulanto ha confirmado a la audiencia cuál va a ser su devenir en particular ahora que muere ‘Ya es mediodía’. «La vida es así, pero no pasa nada, porque hay muchas más cosas, nuevos proyectos y la vida continúa. Esta profesión es trepidante y es lo que hay. Yo, en particular, me voy a ‘Cuatro al día’ desde el lunes», ha indicado. Y es que se pondrá al frente junto a Mónica Sanz, Fernando Díaz de la Guardia de un renovado ‘Cuatro al día’.

Para terminar, el programa ha puesto el broche de oro a una era con la actuación en plató de María Jiménez, la cantante autora del himno de ‘Ya es mediodía’, y con un emotivo vídeo que recogía el legado del magacín durante estos cinco años de historia.