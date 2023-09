Karina desmonta el engaño que ‘GH VIP’ intenta colar a la audiencia y no hay dudas

Karina no atraviesa su mejor momento en ‘GH VIP‘. Desde que la cantante entró a concursar en la casa más famosa de España ésta no ha dejado de lamentarse por su condición física. De hecho, la concursante ha llegado a confesar sentirse «disminuida». Esto ha provocado que el reality active todas las alarmas en torno a un posible abandono. Sin embargo, la cantante ha sido firme: no se plantea abandonar por mucho que el programa haya querido vender esa idea para captar a la audiencia.

Así se lo ha manifestado Karina al presentador del debate dominical cuando éste se ha interesado por su situación dentro de la casa. «Necesito que aclares algo a la audiencia y a mí también porque me preocupa mucho, ¿cómo están tus fuerzas?», le ha preguntado Ion. Ante ello, la artista le ha respondido: «Pues mira, no tengo fuerza física, pero mentalmente estoy bien. Estoy contenta, estoy bien».

Lejos de quedarse ahí, la cantante ha proseguido desvelando las dolencias a las que está teniendo que hacer frente. «Lógicamente tengo mi edad. Vuelvo a repetir, soy muy cansina… las piernas se me hinchan un poquito y estoy limitadita porque yo en casa tengo mi ayuda y aquí también tengo una ayuda increíble de todos mis compañeros», ha compartido.

Al mismo tiempo, la concursante ha puesto en valor su paso por la casa: «Pero yo mentalmente me siento bien. Sé que soy mayor. Claro, no puedo competir con una persona de treinta años. Es imposible, pero yo solamente quiero que la gente mayor tenga ánimo, que no nos vengamos abajo y no nos encerremos en casa, que salgamos a la calle» . Un mensaje más que aplaudido en plató.

Por su parte, el presentador le ha trasladado: «Karina, te voy a decir una cosa y sé que no voy a descubrir América… Todos tenemos una edad y eso da igual. Lo importante es cómo estás y si tienes la fuerza mental. Física seguro que poco a poco te vas encontrando mejor, pero mental. ¿Con ganas de continuar? ¿Con ganas de luchar?». Visiblemente emocionada, Karina ha contestado afirmativamente enterrando por completo todo rumor sobre su posible abandono. Una idea que, como decimos, el propio reality ha puesto sobre la mesa en más de una ocasión con fines estratégicos.