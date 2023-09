Juanjo Artero se planta en ‘Cuentos Chinos’ ante esta pregunta de Jorge Javier: «No me gusta…»

Juanjo Artero ha sido el último invitado de la semana en sentarse en ‘Cuentos Chinos‘. El actor ha acudido al plató a presentar el último monólogo en el que participa. El invitado, que saltó a la fama por su papel en ‘Verano Azul’, ha sido preguntado también por dicha serie. Sin embargo, una pregunta formulada por Jorge Javier Vázquez parece que no le ha sentado muy bien debido al corte que le ha asestado al presentador.

En concreto, Jorge se ha interesado en la cuantía monetaria que el intérprete se embolsó con ‘Verano Azul’. «Juanjo, ¿cuánto dinero has llegado a ganar por ‘Verano Azul’? Porque esto es una cosa que a todos nos gusta muchísimo saber», le ha preguntado. Antes de que el invitado respondiese, Jorge Javier ha comentado: «No, primero… Es que iba a decir otra cosa». «Bueno, mejor que no porque la cara de malo que has puesto«, le ha espetado el invitado.

Acto seguido, el presentador ha vuelto a formular la pregunta: «Hay dos preguntas. Ahora me vas a contestar a cuánto dinero has llegado a ganar, pero la primera es, ¿tú no te sentiste mal pagado?». «No es mi caso», le ha replicado el actor de ‘Verano Azul’, quien ha ironizado sobre en qué lo invirtió diciendo: «Después de pagar la casa en Londres, en Nueva York, el avión. Pagarte la gasolina y el chalet».

«Pero, ¿tus padres no guardan mal recuerdo de eso? ¿No es una cosa que llevan ahí clavada?», ha vuelto a insistir el presentador. «Tampoco trabajábamos tanto, lo que nos tenían que pagar a los niños en esa época. Bastante era para no volverse loco. El pisito en Londres… es mentira eh», ha aclarado Juanjo Artero, quien también ha apuntado: «Mi primer coche me lo compré con el dinero de ‘Verano Azul’. No te puedo decir la cantidad«.

Jorge Javier no se ha dado por vencido y ha vuelto a repreguntar por lo que se embolsó en aquella mítica serie: «La cifra, que sé que la tienes metida en la cabeza, la cifra que has llegado a ganar por protagonizar ‘Verano Azul’, ¿cuál es?». «No me gusta hablar de dinero, ¿puedo pedir el comodín del público? ¿Se llama así? Lo siento. Ya te he dicho lo que compré«, le ha arreado Artero. Ante ello, Jorge Javier ha salido del paso diciendo: «Tú eres un caballero que se viste por los pies y los caballeros que se visten por los pies no hablan de dinero». Finalmente, y a través de una dinámica, el actor ha reconocido cobrar alrededor de 250 mil pesetas por capítulo.

El segundo corte de Juanjo Artero a Jorge Javier

Otro de los momentos de gran tensión durante la entrevista se ha vivido cuando Jorge Javier ha sacado a la palestra la polémica sobre el Caso de Daniel Sancho. «Lamentablemente este verano ha sido noticia un compañero tuyo por un acto que ha cometido su hijo, Rodolfo Sancho», ha formulado el presentador. Rápidamente, el acto ha soltado: «No he oído nada de esto«. «Oído cocina», ha apuntado Jorge Javier.

Juanjo Artero no se ha quedado callado puesto que ha deslizado: «Es un tema muy delicado». Una intervención que a Jorge Javier le ha valido para preguntar: «¿Mantienes relación con él?». «Bueno, he trabajado con él y nada, le mando todo mi apoyo, pero prefiero no hablar de esto. Todo mi apoyo a la familia y eso, a todas las familias».