Josep Pedrerol sufre la fuga definitiva de este importante rostro del ‘Chiringuito’: «Me voy»

Los fans de ‘El chiringuito de Jugones’ se quedarían este jueves muy sorprendidos al ver cómo uno de los rostros más emblemáticos del programa que presenta Josep Pedrerol se despedía de todos sus compañeros y de la audiencia. Y no, no hablamos de Cristóbal Soria, que seguirá en el programa pese a su mayor presencia en Mediaset.

Hablamos de Darío Montero, uno de los periodistas que más tiempo llevaba ligado al equipo de ‘El Chiringuito de Jugones’ y que ha sido uno de los sustitutos de Josep Pedrerol durante sus ausencias junto a Edu Aguirre, Juanfe Sanz y Álex Silvestre.

Pero Darío Montero ha decidido dejar ‘El Chiringuito de Jugones’ y aceptar nuevos proyectos profesionales. Justo al final del programa, Josep Pedrerol le pedía que fuera hacia su puesto y ambos se fundaban en un fuerte abrazo. «Es mi último programa hoy», revelaba el periodista.

«He tomado esa decisión. Ha sido una semana difícil, más que hoy no, más que ahora mismo tampoco. Me voy agradecido sobre todo a la gente que nos ve, si no están ahí detrás todos los que estamos aquí es imposible que estuviésemos aquí. Muchas gracias a todos», aseveraba Darío Montero.

«A veces a lo mejor no habré estado a la altura de este programa, lo habrás pensado alguna vez, pido perdón. Pero para mí ha sido un honor tremendo estar aquí. Tengo que dar las gracias, sobre todo a nivel personal. Y a todos los compañeros de redacción, redes, marketing, realización, a todos los cámaras, maquillaje. A todo el equipo de Atresmedia que cuando dicen que es el mejor grupo de comunicación del mundo es que lo es», proseguía diciendo muy emocionado.

Josep Pedrerol emociona a Darío Montero en su adiós al ‘Chiringuito’

Tras ello, Darío Montero se dirigía directamente al presentador. «Muchísimas gracias por todo. Y en especial a ti Josep, laboral y personal. Agradecimiento eterno», insistía al borde de la lágrima. «Te irá muy bien», le decía entonces Pedrerol. «Vamos a verlo», replicaba Darío entre risas.

«Va a ser una experiencia muy guapa la que empieces. Te irá muy bien seguro. Esta es tu casa. Has estado a la altura siempre. Has aportado aquí frescura, alegría, trabajo, ilusión y compañerismo. Quédate con la gente que te quiere, te queremos mucho. Esta es tu casa», añadía Pedrerol mientras el resto de compañeros le aplaudían y se ponían de pie. «Suerte Darío», se escuchaba decir.

Este viernes, Darío Montero ha querido hablar en su cuenta de Twitter de esta despedida. «Termina una etapa maravillosa en ‘El Chiringuito’ de mucho aprendizaje vital. GRACIAS Josep Pedrerol de corazón por todo lo que me has ayudado, a todo el EQUIPAZO con el que he tenido la suerte de trabajar y a todas las personas que he ido encontrando en este tremendo camino. GRACIAS», escribía.