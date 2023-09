José Yélamo se sale de su tono habitual tras lo que escucha de Rubiales en ‘La Sexta Xplica’

No es habitual ver a José Yélamo perder los nervios en ‘La Sexta Xplica’. Pero este sábado, 9 de septiembre, no ha podido evitar explotar ante lo que ha escuchado mientras debatían sobre una de las polémicas del verano: el beso no consentido de Luis Rubiales a Jenni Hermoso tras la victoria de la Selección española de fútbol femenino en el Mundial de Australia.

En concreto, el programa nocturno de LaSexta ha analizado el comunicado que leyeron los capitanes de la Selección española de fútbol en defensa de la jugadora y condenando la actitud del presidente de la Federación. El programa ha calificado el texto que leyó Álvaro Morata frente a los medios de comunicación como «tardío, a regañadientes, sin referencias a Jennifer Hermoso y sin pedir la dimisión de Rubiales».

José Yélamo, que este sábado ha regresado a ‘LaSexta Xplica’ tras sus vacaciones, no ha dudado en dar su opinión al respecto: «Eso es lo más sangrante, que en este comunicado no se menciona a Jennifer Hermoso. Me parece insólito». Tras lo cual ha dado paso al análisis de Rafa Fernández, locutor de Onda Cero, quien tenía una opinión muy similar: «No menciona a Jennifer Hermoso, no pide la dimisión de Rubiales… Es un comunicado tibio. También hay que entender que son 23 jugadores y cada uno tendrá su libre pensamiento. Al final, ponerse de acuerdo era complejo».

José Yélamo sentencia a Carvajal: «Es de poquitas luces»

A continuación, el periodista puso el foco en las palabras de Daniel Carvajal en una entrevista en Atresmedia Radio: «Me quedo con esas palabras de Carvajal. Él viene a decir que va a esperar lo que diga la justicia. Si (Jenni Hermoso) es víctima o no».

Precisamente sobre el jugador del Real Madrid, José Yélamo no lo ha podido evitar y ha explotado: «Eso de que también hay que entender a Rubiales, que lo está pasando mal el hombre… De verdad, no viene a cuento. Muy fino no ha estado. Es de poquitas luces, por ser elegante». En opinión de David Menayo, periodista de Marca, el comunicado de la Selección «llega tarde», ya que los hechos ocurrieron el 20 de agosto.

«Ha habido mucho tiempo para reflexionar y no es una persona cualquiera. Los capitanes de un equipo, y más de una selección, tienen una responsabilidad intrínseca en ese brazalete. En esa categoría, no son jugadores más, son referente para los demás. No solo en el campo, sino en el discurso. Llega tarde, llega poco empático y con muchas lagunas, sin referencia a Jennifer», ha añadido Menayo.

Para poner fin al polémico asunto, José Yélamo ha aplaudido a aquellos jugadores que sí se mojaron desde el primer momento, mostrando su apoyo a Jenni Hermoso y condenando la actitud de Luis Rubiales. Casualmente, todos ellos, pertenecen al Betis: Isco, Borja Iglesias, Héctor Bellerín y Aitor Ruibal.