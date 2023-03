José Yélamo se ve sorprendido en directo por una invitada en ‘La Sexta Xplica’: «Me rompí…»

Hace tres semanas, Yolanda Alba visitaba ‘La Sexta Xplica’ para denunciar su difícil situación económica, que empeoraría más todavía con la subida de interés de las hipotecas variables. Este sábado, 25 de marzo, José Yélamo ha vuelto a entrevistarla en el próxima de La Sexta, aunque esta vez por videollamada.

«Hace unos años no te imaginabas que te ibas a ver en esta situación y que los obstáculos se irían haciendo más grandes. Ni con dos trabajos te llega para pagar la hipoteca», ha recordado el presentador. Y es que, Yolanda tuvo que buscar dos soluciones laborales para hacer frente a su hipoteca, aunque ha confesado que ahora mismo está «más relejada».

Según ha explicado la entrevistada, «si la hipoteca se me queda como estaba, puedo hacer frente. Lo malo será si finalmente no reúno los requisitos del código de buenas prácticas. En mayo pagaría 953 euros y no me saldrían las cuentas. Se me come un sueldo entero». Además, ha aprovechado su intervención en el programa de La Sexta para dejar claro que no está «pasando hambre» ya que, tras conocer su testimonio, mucha gente «se está ofreciendo» a ayudarla de muchas formas.

Las palabras de Yolanda que emocionaron a José Yélamo

Sin embargo, según ha reconocido Yolanda a José Yélamo, los dos trabajos le consumen el tiempo y, sobre todo, las fuerzas: «Voy muy cansada. En este turno, haré 26 días seguidos sin descanso». Por tal motivo, el presentador no ha querido robarle más tiempo «de descanso»: «Solo queríamos saludarte, porque desde aquel día no te habíamos vuelto a ver».

Antes de despedir la conexión, la catalana ha querido agradecer la labor que hizo todo el equipo del programa el pasado 4 de marzo, cuando se echó a llorar desconsoladamente en el plató. «Quería decir una cosa. Quiero daros las gracias a todos porque me rompí. Llevaba mucho tiempo estresada. Te lo agradezco a ti (Yélamo) especialmente, por tus abrazos. Me ayudaron muchísimo», aseguró Yolanda.

«Afra, Laura, Bernardo, Lobato, Eva, Marta… Todos los compañeros que estaban detrás de mí, que estaba pidiendo pañuelos y todo. Es que me dio el lloro. Yo normalmente soy muy fuerte, pero me dio», ha reconocido la entrevistada. Ante estas palabras, José Yélamo se ha mostrado visiblemente emocionado, y ha deseado volver a verla pronto en el plató.