Jorge Javier denuncia ser «estafado» por Kiko Hernández y larga todo: «Menuda mierda de…»

Jorge Javier Vázquez se ha despachado sin piedad alguna contra el que era su amigo, Kiko Hernández, en una carta absolutamente fulminante que sale a la luz precisamente en el día en el que se publica la exclusiva sobre su boda con Fran Antón en una conocida revista. Un enlace que se celebró este pasado sábado en Melilla y al que el presentador no acudió.

Gran parte del núcleo duro del universo Sálvame falto a la cita, como fue el caso de Belén Esteban o María Patiño, pero en el caso de Jorge Javier llamó especialmente la atención por esa unión tan especial que ambos tenían más allá de los platós de televisión. Al menos en apariencia. Y lo cierto es que ya tenemos una respuesta; y es una respuesta demoledora que pocos podían prever.

«Se ha casado Kiko y no he ido a su boda. De hecho, llevo sin hablar con él desde que contara en Sálvame que está con Fran Antón y que es gay desde siempre», empieza revelando el comunicador. «Estaba yo de baja médica la tarde que se subió al pulpillo para compartir con la audiencia su orientación sexual. No me emocioné ni nada. Me ganó la decepción. Quizás la tristeza también. Y el desencanto«, añade con crudeza Jorge Javier Vázquez.

«Es muy duro aceptar que esa persona con la que has pasado y compartido tantas y tantas cosas no es más que un perfecto desconocido. Después de 20 años no sé nada de tu vida», lamenta profundamente defraudado. «Menuda mierda como un piano hemos tenido de relación Kiko y yo para que en ningún momento en veinte años haya encontrado la oportunidad para abrirse conmigo», estalla.

«Imaginaba que llevaba una doble vida repleta de placeres y desenfreno y entonces me volvía un poco más loco porque, hora ya es de decirlo, me he sentido estafado«, dice abiertamente y sin rodeos Jorge Javier, dejando claro que la relación entre ambos está completamente fracturada.

«No lo llamé, no me salió. Él tampoco me llamó. Tampoco le saldría. Luego creo recordar que con el paso de los días me envió un mensaje diciendo que sabía que estaba enfadado con él pero que me quería mucho. Pues chico, si sabes que estoy enfado contigo y me quieres mucho, llámame. Que además sabes que estoy de baja», lamenta Jorge Javier Vázquez.



«Después recibí su invitación a la boda por WhatsApp y me pareció a mí que a lo mejor una llamada tampoco hubiera estado de más. Pero no se produjo», revela Jorge en su carta demoledora, quedando así patente el verdadero motivo por el que no hubo asistencia al día más importante de sus vidas para Kiko Hernández y Fran Antón. Esta cruzada no la vimos venir.