Inés Ballester tiene fecha para reemplazar a Alaska en ‘Cine de barrio’ tras ser apartada

‘Cine de barrio’ comienza este sábado 30 de septiembre su nueva temporada con Inés Ballester como nueva presentadora desde el Festival de Cine de San Sebastián.

La presentadora regresa así a TVE y al programa que ya copresentó junto a Carmen Sevilla en el pasado para tomar el relevo de Alaska. Cabe recordar que la cantante ya denunció que había sido apartada del programa de La 1 tras su fichaje por ‘TardeAR’ como colaboradora.

«Ser colaboradora puntual en TardeAR en una cadena o de Mask singer en otra, no interfiere en mi labor como presentador y así lo he hecho en estos tres años. Y siempre muy agradecida de haber podido ir por libre compaginando programas y cadenas. Nunca hubiera dejado de presentar Cine de barrio voluntariamente, los que me conocen saben que para mí ese programa es vocación más allá de lo profesional. Me entristece muchísimo no seguir formando parte de ese proyecto, pero entiendo que en las cadenas se toman las decisiones que se consideran adecuadas en cada momento», remarcaba Alaska después de que en El Televisero publicáramos en exclusiva el fichaje de Inés Ballester.

Inés Ballester se estrena en ‘Cine de barrio’ con ‘Cuéntame’

El primer programa de esta nueva etapa se traslada al Festival de Cine de San Sebastián con tres invitados especiales: Pablo Rivero e Irene Visedo, de ‘Cuéntame cómo pasó’, y Mario Pardo, protagonista del último largometraje de Víctor Erice, ‘Cerrar los ojos’.

Desde el espacio de RTVE en San Sebastián, y con motivo de la 71º edición del Festival de Cine de la ciudad, Inés Ballester estará acompañada por Pablo Rivero e Irene Visedo, dos de los protagonistas de la mítica serie ‘Cuéntame cómo pasó’, que ha preestrenado allí su última temporada.

También participará en este programa Mario Pardo, el veterano actor que protagoniza la última película de Víctor Erice, ‘Cerrar los ojos’, que cuenta con participación de RTVE. El cineasta es Premio Donostia de este año y su película, uno de los acontecimientos cinematográficos de la temporada.

Tras la charla con estos invitados, la audiencia disfrutará de todo un clásico de ‘Cine de Barrio’: la película ‘Estoy hecho un chaval’, protagonizada por Paco Martínez Soria.