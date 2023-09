Esta actriz de ‘La que se avecina’ denuncia transfobia en Telecinco: «No respeta mi identidad»

‘La que se avecina’ sigue promocionando sus nuevos capítulos en Telecinco con la emisiín en abierto de su temporada 13. Aunque ya se estrenó en Amazon Prime Video, la serie volvía al prime time de Telecinco el pasado 4 de septiembre. Con el objetivo de volver a darle más visibilidad, Mediaset España llevaba a sus protagonistas al FesTVal de Vitoria para que todos ellos pudieran hablar con la prensa.

‘Informativos Telecinco‘ no quiso perderse el evento organizado por Mediaset España para promocionar ‘La que se avecina’. El informativo hablaba con los vecinos de Contubernio 49 sobre cómo había sido grabar esta temporada. Entre ellos estaba Alex de la Croix, una de las incorporaciones de esta última tanda de episodios que ahora se emiten en Telecinco.

Sin embargo, ‘Informativos Telecinco’ en vez de rotularla como actriz lo hacía como actor, lo que hacía explotar a la intérprete a través de sus redes sociales. «Esto es algo que no tendría que estar explicando again, pero resulta que sí», empezaba diciendo Alex de la Croix a través de sus redes sociales: «Es inadmisible, violento y abusivo que la cadena para la que trabajo no respete mi identidad».

«Esto acaba de suceder en los informativos de Telecinco de la rueda de prensa de esta mañana de la nueva temporada de ‘La que se avecina’. Harta, pero del verbo harta», proseguía diciendo la actriz visiblemente molesta y adjuntando la prueba de lo que acababa de ocurrir. Asimismo, etiquetaba a la cuenta de Instagram de Mediaset España.

Más tarde, Alex de la Croix explicaba que se habían puesto en contacto con ella desde Mediaset España para lamentar lo ocurrido. «Que yo tenga que estar constantemente justificándome, dando explicaciones, siendo empática, entendiendo el error ajeno, poniendo la otra mejilla, diciéndome: ‘ay, no pasa nada’… Pues sí, sí pasa. Pasa todo. Se pasa mal. Se llama salud mental y no es infinita. Se gasta, se estropea, se daña», relataba.