El juez de ‘MasterChef’ Pepe Rodríguez ficha por este nuevo programa de Telecinco

Pepe Rodríguez se ha convertido en uno de los personajes más reconocidos de la televisión desde que es uno de los jueces de ‘MasterChef’. Pese a su trabajo en el talent de cocina de TVE, el manchego ha dado el salto en otras ocasiones a otras cadenas.

Así, Pepe Rodríguez participó la temporada pasada en ‘El círculo de los famosos’ en Antena 3. Y ahora dará el salto a Telecinco mientras La 1 emite la octava edición de ‘MasterChef Celebrity’ siguiendo los pasos de Jordi Cruz que ya se ha dejado ver en varias ocasiones en Mediaset como invitado de ‘Planeta Calleja’ o ‘Viajando con Chester’.

Y es que Pepe Rodríguez será uno de los invitados de ‘El musical de tu vida’, el nuevo programa que estrena Telecinco este miércoles con Ana Obregón como madrina y con Carlos Sobera como presentador. Además de la actriz y presentadora y del chef otros famosos que visitarán el nuevo programa de Telecinco serán Lolita Flores, Miguel Bosé, Tamara Falcó, Loles León, Paulina Rubio y Manuel Díaz “El Cordobés”.

De este modo, Pepe Rodríguez concederá una entrevista íntima a Carlos Sobera y veremos algunos momentos destacados de su biografía hechos musical gracias al equipo de cantantes, bailarines y actores que forman parte de este nuevo formato producido por Globomedia (The Mediapro Studio) y que cuenta con profesionales de la talla de Elías Segovia como director, Juan Carlos Fissher (‘Mamma mía’) como director artístico, Jordi Vives (‘OT’ y ‘Benidorm Fest’) como realizador, Lucas Vidal (‘Palmeras en la nieve’) como supervisor musical y Borja Rueda (‘Tu cara me suena’) como coreógrafo.

Así es ‘El musical de tu vida’, el programa con el que Pepe Rodríguez salta a Telecinco

«‘El musical de tu vida’ es un formato de éxito internacional que recoge a la perfección la filosofía de trabajo que nos hemos marcado en Mediaset España en esta nueva etapa: es un programa novedoso, divertido, emotivo, sorprendente y con una producción y una factura muy cuidada, lo que lo convierte en un espectáculo de primerísimo nivel para todas las edades, con todos los ingredientes que invitan a las familias a reunirse para verlo”, explica Jaime Guerra, director de Producción de Contenidos de Mediaset España.

«El teatro musical es un formato de éxito para todos los públicos que triunfa en las principales capitales del mundo y aúna todas las facetas artísticas: interpretación, danza, canto… En ‘El Musical de tu vida’, le hemos dado una vuelta más para, no solo trasladar este espectáculo a la televisión, sino para hacer que cada programa sea una experiencia única para el invitado y el espectador. En cada entrega descubriremos las facetas menos conocidas de los invitados a través de números cargados de humor y emoción”, añade Amparo Castellano, directora de No Ficción de The Mediapro Studio.