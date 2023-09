El hermano de Luca estalla y denuncia lo que le está ocurriendo en ‘GH VIP’: «Sois animales»

Luca Dazi se juega su futuro en ‘GH VIP 8’ junto a Álex Caniggia. Uno de los dos se convertirá en el primer expulsado del reality este jueves en Telecinco. De este modo, el tiktoker y ex-concursante de ‘MasterChef 11’ se la juega en un duelo de altura después de que Karina y Zeus Tous fueran salvados el pasado martes.

Por ello, Aless Dazi, el hermano de Luca se está dejando la piel en defender al tiktoker y tratar de que no sea el primer expulsado de ‘GH VIP 8‘. Así, el joven ha sido el encargado de dar la cara por su hermano en el plató del reality.

Pero en las últimas horas Aless, el hermano de Luca Dazi ha estallado en sus redes sociales al ver los ataques que recibe cada día su hermano. «Sois malos, tío. Mi hermano no hace daño a nadie. Es él, solo está siendo él. Y la gente en Twitter y en TikTok sois animales, tío. Se os va la olla con los comentarios. Estáis como una puta cabra, tío. ¿Cómo sois capaces de decir cosas tan feas de una persona que no ha matado a nadie, no ha hecho daño a nadie? Él solo se pone a entretener en la televisión y ya está», se queja entre sollozos.

«Aquí hay gente que está mal de la cabeza, tío. Unos comentarios tengo que leer, de gente que está enferma. Hijos de puta, mi hermano tiene un corazón enorme y es buena persona y no hace mal a nadie. Tenemos que aguantar estas críticas y estas locuras de la gente», prosigue diciendo el hermano de Luca Dazi sin poder contener las lágrimas.

Luca Dazi, en peligro de expulsión en ‘GH VIP’

Más allá de todo este sofocón, Aless está dándolo todo para tratar que su hermano sea salvado, aunque a priori tiene todas las papeletas para ser el expulsado. «Dadle un voto de confianza. Si un español se fuera a Argentina a un reality, se iría a la primera semana porque todo el país ayuda a la gente de su país, pero aquí no. En Italia van todos a una, en España nos hundimos entre nosotros. Tened corazón y ayudad a la gente de vuestro propio país. Va a dar muchísimos momentos en la casa», termina suplicando el joven.