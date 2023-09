Cristina Porta prende gran polémica con lo que se atreve a revelar de Oriana y ‘GH VIP’

Cristina Porta no se ha cortado en decir lo que piensa de la entrada de Oriana Marzoli a ‘GH VIP 8’. Es su segunda oportunidad tras participar sin éxito en la sexta edición. Apenas aguantó 48 horas, por lo que lo tiene realmente fácil para superarse.

Su ingreso en Guadalix de la Sierra acaparó gran parte de la atención. Juró y perjuró que, en esta ocasión, entra mucho más madura y que no va a abandonar. Sin embargo, no tardo en montar una pataleta cuando la organización le descubrió una estancia poco agradable de la casa.

Se trata de una cueva con la que los concursantes viajan al paleolítico con lo que ello significa: convivir con lo puesto, alimentación poco apetecible y sin un baño tal y como lo conocemos. Finalmente, Oriana se libró pero ese amago de berrinche que recuerda a cómo fue su inicio en ‘GH VIP 6’ exasperó a mucho y, entre ellos, a Cristina Porta.

«Imagina entrar en la casa de Gran Hermano VIP, tener uno de los mejores cachés y estar quejándote ya el primer día. Qué pereza de personaje«, escribía la periodista y exconcursante de ‘Secret Story’ en su cuenta de Twitter. Con este ataque, además ha desvelado sin rodeos que Marzoli es una de las participantes mejor pagadas de esta edición.

La repercusión de su publicación ha sido tremenda y, aunque sus palabras han sido compartidas por muchos, no ha podido evitar que el engrosado fandom de Oriana Marzoli se le eche encima. Aunque Cristina Porta no se ha quedado callada. Ante tal aluvión de críticas y ataques, ha replicado así: «A algunos citados: ¿creéis que me importa lo que digáis una panda de frikis acosadores? He llegado a la final de ese reality, trabajo como colaboradora de tv y tengo un fandom increíble. Superen y entreténganse con el 24h».