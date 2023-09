Belén Esteban opina así sobre el trasvase del universo ‘Sálvame’ a ‘Espejo Público’

Belén Esteban probablemente sea la colaboradora con menos pelos en la lengua de toda la televisión. Por ello, los medios han aprovechado su asistencia a los premios del Museo Chicote para preguntarle por temas de actualidad y por los trabajos de los que fueron sus compañeros de ‘Sálvame‘.

Al evento también acudía Susanna Griso, motivo por el que los compañeros de Europa Press le preguntaban si iba a estar con ella ahora que muchos de sus compañeros como Gema López o Laura fa- trabajan con la presentadora en Antena 3. «Hombre, cómo no vamos a hablar con ella, por favor. Yo la voy a saludar y me voy a hacer una foto, que sabéis que me encantan las fotos», reaccionaba ella rápidamente.

Es más, Belén Esteban no ocultaba su felicidad por que sus compañeros de ‘Sálvame’ estén encontrando trabajo en diferentes espacios de televisión: «No tiene nada que ver una cosa con la otra. Yo hablé ayer con Gema, que es mi amiga, y yo me alegro mucho tanto por Gema, por Laura Fa, por Pilar, por Caparrós y por mi Alberto también».

«Al final la vida sigue y…», reflexionaba la reportera del citado medio, mientras que Belén Esteban apoyaba sus palabras a la vez que se mostraba feliz por los nuevos proyectos que vendrán próximamente: «Esto son etapas. Ha acabado una etapa, pero yo lo decía el otro día… hay nuevos proyectos y yo estoy ilusionada, contenta, feliz…».

También aprovechaba la oportunidad para dejar claro que ella ve los ‘Cuentos chinos’ de Jorge Javier Vázquez. Eso sí, prefiere callar cuando le preguntan por las últimas declaraciones del presentador sobre Kiko Hernández y la decepción que tendría con su compañero tras sentirse «estafado» por no invitarle a la boda. «Cariño, ahí no me meto. He aprendido mucho en ‘Sálvame'», decía Belén Esteban.