Antonio David Flores se burla así del tropiezo de Jorge Javier y su augurio es de traca

Antonio David Flores ha vuelto a explotar contra Jorge Javier Vázquez a través de sus redes sociales. Parece que el estreno de ‘Cuentos chinos‘ y la vuelta del presentador catalán a la televisión no le ha hecho ninguna gracia al que fuera colaborador de ‘Sálvame’, antes de su sonado despido de Mediaset.

A través de sus redes sociales, Antonio David Flores se ha mofado de los flojos datos de audiencia de ‘Cuentos Chinos’ junto a la canción «Pena, penita, pena» de Lola Flores. Pero eso no ha sido todo, sino que el exnovio de Marta Riesco ha utilizado su canal de YouTube para señalar al presentador y a la productora la Fábrica de la tele como los culpables «del fracaso».

Nada más empezar su intervención, Antonio David Flores ha querido hablar de la ausencia de Jorge Javier en la pequeña pantalla durante todos estos meses, poniendo en duda su testimonio: «Te piraste justificando un yo no sé qué y presentaste una baja médica. Pero resulta que después de esa baja médica hubo una negociación para ver si volvías o no volvías y de qué manera lo hacías».

Tras esto, el excolaborador de ‘Sálvame’ ha entrado de lleno en criticar a ‘Cuentos Chinos’: «De nada sirve tener un plató de mil metros y decorarlo de una manera cojonuda. Nos sirve contenido interesante, entretenido… no un disparate. No he visto programa más malo en la televisión en mi vida. Ni siquiera has llegado al millón de espectadores. Pablo Motos te ha dejado bien claro quién es el rey de la televisión y te ha pisoteado, porque tu programa es basura, auténtica basura».

El rocambolesco vaticinio de Antonio David Flores: «Este tipo a lo que viene es a morir matando»

Incluso se atreve a señalar la forma de hacer televisión de La fábrica de la tele. «Has presumido durante años de hacer un concepto de televisión diferente. ¡Mentira! Sois como el nombre del programa: un cuento chino«, ha señalado Antonio David, que culpa a Jorge Javier de la pérdida de audiencia: «Te puede tanto tu ansia y tu egocentrismo que no quieres que la gente se olvide de ti. Y la gente lo que está es loca por olvidarse de ti y no volver a verte más«.

Antonio David cree que Jorge Javier ha vuelto a Telecinco «aún más subido» de lo que se fue, siendo «un soberbio». Es más, teoriza que el presentador quiere acabar con Mediaset España: «Lo tengo clarísimo. Este tipo no viene con un baño de humildad o con la intención de empatizar con el público y de remar a favor de la cadena. Este tipo a lo que viene es a morir matando. Entonces lo que no se puede hacer es aprovechar la oportunidad que te brinda el CEO de la empresa para que regreses y una vez que te han dado esa oportunidad sigues en tus trece».