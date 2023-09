Jorge Javier reacciona de tal modo a su derrota en audiencias frente a Pablo Motos

Este lunes 11 de septiembre tenía lugar el esperado regreso de Jorge Javier Vázquez a la televisión. Sin embargo, ‘Cuentos chinos’, su nuevo programa para el access prime time de Telecinco no ha tenido la acogida que se esperaba en cuanto a audiencias se refiere. Pese a que en la red social «X» se convertía en Trending Topic con cientos de comentarios sobre el estreno.

El presentador amanecía este martes deseoso de conocer cuál había sido el dato de audiencia cosechado y la desilusión imaginamos que habrá sido mayúscula al comprobar que Pablo Motos le ha ganado por goleada. ‘El Hormiguero’ lograba un 19,1% de share y 2,4 millones de espectadores con la visita de Olga Carmona, la artífice de la victoria de España en el Mundial de fútbol femenino. Por el contrario, Jorge Javier se tenía que conformar con un 9,4% de cuota de pantalla y 1,2 millones.

Pero lejos de esquivar este debut flojo, el de Badalona no ha tardado en pronunciarse sobre el dato de audiencias. Eso sí, lo ha hecho como siempre a su manera y sin perder su habitual ironía. «A ver, ayer pasé lista y lo cierto es que faltasteis cientos. Cientos de miles, quiero decir. Así que corred la voz. A los que estuvisteis, a sus pies. Gracias eternas siempre. Hoy también vuelve a ser hoy. Siempre es hoy», escribía el comunicador en su perfil de la red X, anteriormente Twitter.

A ver, ayer pasé lista y lo cierto es que faltasteis cientos. Cientos de miles, quiero decir. Así que corred la voz. A los que estuvisteis, a sus pies. Gracias eternas siempre. Hoy también vuelve a ser hoy. Siempre es hoy. pic.twitter.com/jeOUpiKxst — Jorge Javier Vázquez (@jjaviervazquez) September 12, 2023

La carta abierta de Jorge Javier a Pablo Motos

Esta vez, ha preferido no mencionar a Pablo Motos, al que este lunes, apenas unas horas antes del estreno de ‘Cuentos chinos’, le escribía una carta abierta en sus redes sociales. «Querido Pablo, yo no soy tonto. Yo sé que tu casa es majestuosa. Pero, mira, la mía la voy a dejar monísima y acogedora. A ver, yo sé que seguramente alguna vez coincidiremos en invitar a las mismas personas. Entenderé cuando prefieran ir a tu casa antes que a la mía, pero no por ello voy a dejar de invitarlas, ¿eh? Porque yo creo que hay sitio para todas y quizá algunas, pues yo que sé, les apetezca venir a conocerme», comenzaba escribiendo Jorge Javier en un vídeo compartido en su perfil de Instagram.

«Oye, igual les gusta tener otro vecino con el que charlar, aunque sea alguien como yo. Estoy un poco nervioso porque me he venido a vivir al barrio de los mayores, enfrente de ti. Donde los políticos no te llaman por teléfono, sino que directamente se presentan en el plató. Por eso hemos decidido ponerle al programa ‘Cuentos chinos’. Aunque te digo una cosa: tal y como me ha ido a mí, yo prefiero no hablar de política. No sé tú», aseguraba el presentador en el escrito.