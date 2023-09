Ana Duato destapa lo más duro de grabar ‘Cuéntame’ y lanza un recado por su final

La última temporada de ‘Cuéntame cómo pasó’ llegará muy pronto a TVE. Coincidiendo con su presentación en el Festival de Cine de San Sebastián este domingo; La 2 ha dedicado la última entrega de ‘RTVE Responde’ a hablar de la serie más longeva de nuestra televisión con Ana Duato como protagonista.

Así, María Escario, la defensora de la audiencia de RTVE se ha desplazado hasta los decorados de ‘Cuéntame’ en Parla (Madrid) para hablar con Ana Duato, la actriz que ha dado vida a Mercedes Alcántara durante 23 temporadas y 22 años.

Precisamente el personaje de Ana Duato, Mercedes, será el personaje protagonista del primer capítulo de la última temporada de ‘Cuéntame’. Y es que cabe recordar que la 23ª temporada de la ficción constará únicamente de 7 episodios, centrados cada uno de ellos en un personaje, y con salto temporal desde 1993 hasta el 2001.

Durante su charla con María Escario, Ana Duato se ha mostrado orgullosa de lo que ha mostrado ‘Cuéntame’ con respecto al papel de la mujer gracias a su personaje. «Que Mercedes empezara cosiendo en este salón es el principio de la libertad y la independencia de la mujer. De ahí pasó a educarse y a tener una empresa», resume la actriz.

«Mercedes es como un puzzle, está hecha de muchas mujeres, inspirada en mujeres atemporales y universales. Estoy enamorada de ella«, cuenta Ana Duato confesando además que su papel estaba inspirado al principio en la madre de su marido, Miguel Ángel Bernardeau, el productor y uno de los artífices de la ficción. Duato destaca además lo mucho que ha aprendido de Mercedes. «Me llevo un gran aprendizaje humano y de entrega y de actitud ante la vida. De ser una mujer valiente y emprendedora», asegura la protagonista de ‘Cuéntame’.

Lo más duro de los rodajes de ‘Cuéntame’

No hay duda de que uno de los momentos más emotivos de la serie fue cuando su personaje, Mercedes Alcántara sufre un cáncer. Al recordarlo, Ana Duato ha querido acordarse de todas las mujeres con cáncer que se le acercaron para darle las gracias. «La temporada en la que Mercedes está enferma de cáncer fue muy emocional y se me acercaban muchas mujeres y sus familiares a decirme que estaban conmigo, que sabían lo que sentía Mercedes. Muchas mujeres me decían que lo que no habían llorado por ellas, porque son heroínas, lo habían llorado por mí«, relataba.

La actriz además recalca que todo lo que pasa y se ve en ‘Cuéntame’ es «de verdad». Así, ha contado algo que siempre se ha comentado de la serie de TVE y es como siempre están comiendo un cocido o una paella. «Luego nos las comemos», le cuenta a María Escario. En ese sentido, no duda en contar lo duro que les resultaba como tenían que comerse un potaje de garbanzos a las ocho de la mañana. «A la quinta toma ya no puedes más«, sentenciaba.

El recado de Ana Duato a TVE por el final

Preguntada por cómo está llevando el rodaje de esta última temporada y el laberinto de emociones que deben estar pasando, Ana Duato no duda en lanzar un recado a TVE. «Te tengo que decir que desde el 2001 que empezamos la serie la gente pensaba, incluso nosotros, que era la última temporada. Hemos vivido mucho esas últimas temporadas», asevera.

«Realmente es una decisión de TVE el terminar con la serie, pero esta serie podría ser infinita. Tendríamos personajes e historias y nuestra propia serie podríamos seguir contando. Pero es tan bonito. Empezamos ganando Eurovisión y nuestra meta era la muerte de Franco. Luego llegamos al 82 y ahora cerramos el círculo en el 2001», añade.