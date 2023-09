Así se ha despedido para siempre ‘Cuéntame cómo pasó’ después de 22 años en TVE

El 6 de septiembre de 2023 es una fecha que quedará marcada en los anales de la televisión. Y es que aunque todavía queda su estreno y su emisión, este miércoles se ha rodado la última escena del final de ‘Cuéntame cómo pasó’, que se despedirá para siempre de los espectadores tras 22 años.

Un rodaje que ha mostrado el ‘Telediario’ de TVE de la mano de Carlos del Amor. El célebre periodista se ha trasladado hasta los estudios en los que se graba la mítica ficción de TVE para mostrar a la audiencia los últimos minutos de Ana Duato e Imanol Arias.

Y es que precisamente han sido Imanol Arias y Ana Duato, o lo que es lo mismo Antonio y Mercedes, los encargados de cerrar la grabación de ‘Cuéntame cómo pasó’ tal y como se ha podido comprobar en el reportaje de Carlos del Amor.

El ‘Telediario’ de La 1 se cuela en el rodaje del final de ‘Cuéntame’: «Es un día histórico»

«Este último día de rodaje no transcurre en San Genaro, transcurre en Sagrillas. Y como por arte de magia, atravesando una puerta aparecemos en la casa de Sagrillas. Ahí está la habitación de Carlitos. Serán siete capítulos, arranca en 1994 y terminan en 2001. Paradojas de la vida en 2001 empezó a emitirse la serie», ha empezado narrando Carlos del Amor en el ‘Telediario’.

Tras mostrar varias estancias de la casa de Sagrillas, Carlos del Amor llega al patio en el que se encuentran los protagonistas de ‘Cuéntame’ grabando la última escena. «El pasado está cada vez más cercano y vamos al rodaje de esta última secuencia en un nuevo decorado, el patio de Sagrillas», relata el periodista antes de saludar a los actores.

«Es un día con una mezcla de emociones pero con la satisfacción de haber hecho un buen trabajo», reconoce Ana Duato. «Estamos viendo fotos de todos los equipos y es como una puerta muy luminosa donde la gente va y se va despidiendo. Es muy feliz y con muchos deseos», añade por su parte Imanol Arias antes de ver el rodaje de la escena en la que aparecen Antonio y Mercedes.

La despedida de Elena Rivera y Ricardo Gómez de ‘Cuéntame’

Ante este final, otros actores como Ricardo Gómez y Elena Rivera han mostrado emotivas imágenes de cómo les han despedido tras volver a la ficción de TVE y han terminado de grabar su final. «En 2018 se cerró una etapa. Esta vez se cierra la historia. Pero vivirá para siempre. Ha sido un viaje inolvidable», escribe Elena Rivera junto a una foto en la que aparecen ella y Ricardo Gómez con dos ramos de flores.

Pablo Rivero: «‘Cuéntame no somos los Alcántaras»

Pablo Rivero, el actor que ha dado vida a Toni Alcántara ha querido despedirse también a través de su cuenta de Instagram. «Veintidós años. Qué suerte haber llegado a tanta gente que cada día nos muestra su cariño y nos siente como parte de su familia. Hemos hecho siempre todo lo posible para estar a la altura y no defraudaros. Qué suerte haber encontrado un lugar donde aprender de los más grandes, de todo el equipo técnico y artístico que ha ido pasando durante tantos años. Qué suerte encima haber tenido una estabilidad económica que brilla por su ausencia en el sector», escribe.

«Pero la mayor de todas es la familia que hemos formado y es que menuda suerte ha sido poder ir a trabajar cada día y haber podido ser yo mismo y hacer coñas, reírme o sincerarme con todo un equipo que considero mis amigos y a los que adoro. Cuéntame no somos los Alcántaras, que no grabamos todos los días, descansamos y nos llevamos la gloria, Cuéntame es el equipo está ahí todos los días y que lo vive con la misma ilusión que los que lo ven en casa. Os quiero mucho, esta noche lo celebramos. Gracias Elena Arnau, Miguel Ángel Bernardeau, Tito, Alicia, Juani Labrador y a los equipos que me han acompañado, @grupo_ganga @rtve … por este viaje de toda una vida ❤️», termina diciendo.