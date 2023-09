Acusaciones de «transfobia» a Luca Dazi por esta escena en ‘GH VIP’: «¿Lo vais a permitir?»

La secuencia que es noticia y que está armando un gran revuelo en redes sociales no se ha visto en Telecinco porque ocurrió después de la emisión del segundo debate de ‘GH VIP 8’. Se pudo ver a través del canal 24 horas en Mitele Plus y tiene como protagonistas a Luca Dazi y Albert Infante.

La convivencia en la casa de Guadalix de la Sierra se incendió al acabar la entrega moderada por Ion Aramendi cuando se descubrió que el bote de dinero reservado al ganador había descendido en 200 euros porque Álex Caniggia quiso pujar para conocer si era el porcentaje más bajo de cara a la expulsión del jueves. El motivo debía guardarse en secreto hasta que la organización lo estimara oportuno, pero Luca se fue de la lengua.

Laura Bozzo así lo señaló en directo y eso acabó provocando varios conflictos cruzados entre los concursantes. Uno de ellos fue entre el exconcursante de ‘MasterChef’ y Albert Infante. Los dos se encontraban en la habitación hablando con la presentadora peruana cuando Albert acusó a Luca de estar riéndose de ella.

La crispación se fue de las manos. «Que calles, que te calles, que te calles», empezó a gritarle Luca Dazi. «Cállate tú, a mí no me hables así eh», le replico el que fuera participante de ‘Got Talent’. «¿Pero qué estás diciendo ahora de que me estoy riendo de Laura, chica?», le cuestionaba el tiktoker mientras se le oía decir «chico o chica» con un tono burlón.

Hay que recordar que Albert es una persona no binaria que no se identifica con ninguno de los dos géneros tradicionales y, por ello, se sintió agredido. «Eh, eh, eh, relajadito eh. Lo de ‘chico o chica’ de esas maneras a mí no me lo dices», le reprendió. «No me dejes de este palo eh», le encaró Luca. «Del palo que eres», sentenciaba muy molesto el catalán. «Intenta girar la cosa», salía del paso Dazi.

La secuencia en cuestión se ha viralizado en redes sociales y los seguidores de ‘GH VIP‘ han acusado a Luca Dazi de «tránsfobo», pidiendo mayoritariamente su expulsión el jueves, pues es uno de los nominados junto a Karina, Álex y Zeus.

@telecincoes la cadena blanca y familiar permitiendo transfobia, pero claro, como van a decir algo a luca si su padre movió hilos para que entrase en mssterchef @ghoficial SIN VERGÜENZAS #GHVIP24S #GHVIPBDT2 #GHVIP25S https://t.co/nCtDejDugr — Carla🇮🇨 | TEAM JESSICA, SUSANA Y ALEX🌟👑🦋 (@yesiamcarla2) September 25, 2023

Quién no lo quiera ver allá él, pero el comentario malintencionado de Luca a Albert cuando se enfada y le dice con desprecio "a ver chico/chica" se ve una clara transfobia y misoginia interiorizada, porque sino no lo dirías eso para atacarle y acto seguido justificarse #GHVIPDBT2 — Álvaro González (@ritoucillo) September 25, 2023

Menudo comentario mas tránsfobo de luca hacia albert ojala el jueves Luca a la puta calle no todo vale en esta vida#GHVIPDBT2 #GHVIP24S #GHVIP25S — Uri (@Uri_1_) September 25, 2023

¿Y aún dudais si echarlo o no? Sinceramente prefiero un Zeus, considerado como mueble, que aún ser tan despreciable como este. #hastaluegoluca #GHVIP25S https://t.co/ZwEpxuGrFQ — Laura (@lpazg_) September 25, 2023

Por favor Luca a la calle ya #GHVIP25S gracias https://t.co/3TCVOjQaPi — Lyyydia (@lyycm) September 25, 2023

Es que es una vergüenza lo de Luca https://t.co/ry3Q0Z7pV7 — Averna (@letiiaverna) September 25, 2023

Si cuando se enfada con alguien tiene que atacar de esa manera para quedar por encima amigo das realmente asquito https://t.co/X7d81ffj85 — Erika💥 (@Erika_noee) September 25, 2023