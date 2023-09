Piden la expulsión de Luca (‘MasterChef’) por lo que se ha visto en ‘GH VIP’: «A la calle ya»

La maldad de Luca no conoce limites, más rastrero no se puede ser, se acerca a Karina a preguntarle si se quiere ir y cuando le dice que no se levanta de repente y se va, ojalá Karina se salve el Martes y el sea el primer expulsado, el karma #GHVIP24S



