Valeria Vegas revienta ‘YAS Verano’ y se hace un Lomana: «No paráis de poner vídeos estúpidos»

Si por algo se ha caracterizado ‘Y ahora Sonsoles» desde su comienzo fue por marcar distancias con el extinto ‘Sálvame’ en el tratamiento de los temas y el papel de colaboradores como Valeria Vegas. A pesar de eso, el pasado martes se vivió un momento crítico con reminiscencias al espacio de Telecinco debido a la tensión e incluso a las amenazas de abandono. Algo que recordó a lo que sucedió con Carmen Lomana en las primeras semanas de programa con Sonsoles Ónega.

Dicho instante se vivía cerca de las ocho de la tarde, a diez minutos de que el programa que presenta Rebeca Haro se terminara. En concreto, la actitud de Valeria Vegas llamaba la atención de la presentadora y, por ello, ésta le concedía el turno de palabra. Una ocasión que la tertuliana empleaba para cargar contra el espacio.

«Creo que ese no es el tema. Yo he venido aquí a hacer mi sección hoy. Lo siento, Rebeca. Sí, es verdad, a mí me habéis llamado para que yo venga los martes a hacer mi sección«, comentaba sin cortarse y con tono de enfado. Por si fuese poco, Valeria seguía quejándose. «Son las siete y cuarenta y nueve, se está acabando el programa y yo no he hecho mi sección. Sabéis que vengo los martes a hacer mi sección, lo siento», insistía con cara de cabreo.

Un pronunciamiento que dejaba visiblemente descolocada a la presentadora, quien apenas atisbaba a decir: «Valeria, tranquila, si sabes que la sección se va a hacer, pero hay otros temas también«. «Ya, pero es que está pasando la tarde, no hacéis más que poner unos vídeos estúpidos que no interesan a nadie», la contestaba sin cortarse un pelo la colaboradora. Era entonces cuando se escuchaba decir a Carlos Pérez Gimeno que tenía mucho carácter y otro de los colaboradores soltaba «otra Carmen Lomana».

El desenlace del estallido de Valeria Vegas

El momento más álgido se vivía precisamente cuando Valeria ha amenazado con abandonar el plató al puro estilo ‘Sálvame’. «Yo he venido a hacer mi sección. ¡Y si no hago mi sección, yo cojo y me voy!«, ha advertido. Precisamente al ponerse de pie y estar a punto de consumar su advertencia, la tertuliana aclaraba que todo era una broma. «¡Que es mentira, es broma!», anunciaba.

Un momento de alivio para Rebeca Haro, quien no podía ocultar el mal rato que ha pasado. De hecho, la presentadora no dudó en abrazar a su compañera. «No dejaba de pensar: ‘Es mi última semana, no me hagas esto’«, reconocía la presentadora de ‘YAS Verano’.

Finalmente, la propia Valeria Vegas se encargaba de explicar que se trata de «un homenaje a ese momento mítico de Paco Umbrall con Mercedes Milá, cuando iba a hablar de su libro, porque ayer se cumplieron dieciséis años de la muerte de Paco Umbral«,