Si te has enganchado a ‘Un cuento perfecto’ en Netflix tienes que ver estas otras 5 series

Sí, ya estamos en agosto, y eso solo puede significar una cosa: romances de verano. Vale, lo entendemos, ya no tenemos 16 años. Pero eso no nos va a frenar a la hora de vivir nuestro amor bajo el sol abrasador de agosto, bajo las lluvias de estrellas nocturnas y con el mar (o la piscina de fondo). Aunque el problema principal es que generalmente nuestra vida amorosa es un desastre y nuestro amor de verano se reduce al Häagen-Dazs de cheesecake. Pero si algo nos ha enseñado la nueva serie de Netflix ‘Un cuento perfecto‘ es que no todo está perdido.

Pero no es la primera (ni será la última) en hacerlo. Porque os hemos elaborado una lista de cinco series diferentes que tienen el espíritu de la basada en la novela de Elísabet Benavent. Historias que nos enfrentan a las expectativas románticas que os ha generado la sociedad durante años y años de películas de romances perfectos. Ahora queremos vivir el nuestro propio. Y si no podemos, al menos ver cualquiera de estas series que os proponemos.

Todo lo otro

Sinopsis: La vida de Dafne es un desastre. Después de que su novio la dejara y la echaran de un trabajo que ni siquiera le gustaba, cuando pensaba que las cosas no podían ir a peor, se da cuenta de que está totalmente enamorada de César, su mejor amigo y compañero de piso. Las vidas de sus amigas no son mucho mejor. Todas ellas se sienten frustradas en el amor y el sexo, tienen unos trabajos precarios e intentan encontrarse a sí mismas, y algo de amor, en Madrid.

La serie creada, dirigida y protagonizada por Abril Zamora busca ser un auténtico retrato generacional para esos treintañeros perdidos entre las calles de Malasaña. Las críticas auparon la historia de ‘Todo lo otro’ como una de las mejores series del año y, pese a que HBO MAX la eliminó de su catálogo, por suerte llegó SkyShowtime para rescatarla y poder seguir ofreciéndonos la vida de Dafne, que está igual de perdida en la vida que nosotros.

Amores, desamores, calles céntricas de la capital, mucha música y muchas lágrimas. Todo eso vamos a encontrar en ‘Todo lo otro’. Quizá más realista que ‘Un cuento perfecto’, pero al final nos habla sobre lo mismo: las expectativas que tenemos en la vida.

Plataforma: SKYSHOWTIME

Valeria

Sinopsis: Valeria es una escritora en crisis, tanto por sus novelas como por su marido y la distancia emocional que les separa. Por todo ello Val se refugia en sus mejores amigas: Carmen, Lola y Nerea, quienes la apoyan durante su viaje emocional. Las tres están inmersas en un torbellino de emociones sobre amor, amistad, celos, infidelidad, dudas, desamores, secretos, trabajo, preocupaciones, alegrías y sueños sobre el futuro.

Si hay una serie que esté funcionando bien en Netflix entre el público español, esa es ‘Valeria’. Casi es como una especie de ‘Emily en París’ mezclada con ‘Sexo en Nueva York’. La historia de Valeria y sus mejores amigas es la historia de todas nosotras. La tercera temporada por ahora ha sido la última. Pero quién sabe, con lo bien que han sido acogidos todos sus episodios… Al igual que ‘Un cuento perfecto’, dependerá de Elísabet Benavent, que es la autora de los libros en los que se basa la serie.

La actriz Diana Gómez da vida a Valeria, una actriz a la que ya habíamos visto en títulos como ‘El secreto de Puente Viejo’, ‘Sé quién eres’ o, la más reciente, ‘La casa de papel’. También están Lola (interpretada por Silma López), Carmen (a la que pone cara Paula Malia), y Nerea, a la que da vida Teresa Riott. Y por supuesto, el personaje de Víctor, interpretado por Maxi Iglesias.

Plataforma: NETFLIX

El verano en que me enamoré

Sinopsis: Drama multigeneracional que gira en torno a un triángulo amoroso entre una chica y dos hermanos, las relaciones cambiantes entre madres e hijos, y el poder duradero de una fuerte amistad femenina. Es una historia de madurez sobre el primer amor, el primer desamor y la magia de un verano perfecto.

Hace unos pocos días, Prime Video ha anunciado la renovación de ‘El verano en que me enamoré’ por una tercera temporada. Y muy merecidamente, porque se ha asentado como una de las series más importantes de la plataforma. Esta historia sobre romance adolescente veraniego, basada en una saga de libros (igual que ‘Un cuento perfecto’), esta vez de Jenny Han, ha contado hasta con banda sonora de Taylor Swift. ¿Qué más se puede pedir?

Sí es verdad que la edad de los personajes no es la misma, pero cuando estamos hablando de amores de verano, ¿qué más da? Porque al final lo importante es que nos haga fantasear sobre nuestra vida amorosa, y ver lo perfecta que es la de las demás. Enrevesamientos mediante, claro. Que le pregunten a Margot y David en ‘Un cuento perfecto’.

Plataforma: PRIME VIDEO

Desde cero

Sinopsis: Una artista se enamora de un chef en Italia y emprende un viaje de amor, pérdida, superación y esperanza trascendental entre culturas y continentes distintos. Ve todo lo que quieras. Un drama romántico basado en el bestseller biográfico de Tembi Locke. Protagonizado por Zoe Saldaña y Eugenio Mastrandrea.

Vale, quizá esta sea la serie de la lista que más va a hacerte llorar. Sobre todo en su tramo final. Porque lo bueno de esta miniserie es que afronta muchas de las etapas del amor. Desde el romance adolescente hasta la paternidad, pasando por fracasos temporales y culminando en un drama que ninguno queremos vivir.

Además, los protagonistas están magnéticos. Y para no estarlo siendo Zoe Saldaña. Sí, la Gamora de Marvel. La Neytiri de ‘Avatar’. Aquí un registro menos conocido pero no por ello peor. La serie se estrenó en 2022 y, aunque no tuvo la repercusión esperada, bien vale un revisionado.

Plataforma: NETFLIX

El tiempo que te doy

Sinopsis: Cuenta la superación de una ruptura en diez episodios de escasos minutos, en donde una chica intenta olvidar un amor del pasado. Lina está empezando de nuevo, se muda de casa, busca un nuevo trabajo y prueba nuevas experiencias. Pero lo que Lina intenta hacer en realidad es olvidar un amor del pasado, su primer amor. Cada día, Lina intenta que el tiempo que pasa pensando en Nico sea un minuto menos, para así poder avanzar con su vida.

Esta serie creada por Pablo Sentirían e Inés Pintor es uno de los relatos románticos mejor construidos de los últimos años. Gracias a que Netflix decidió apostar por este drama romántico con Álvaro Cervantes y Nadia De Santiago (del que os hablamos aquí), hoy podemos incluirle en esta lista con todos los honores. Además llega con un formato diferente, ya que los episodios mezclan pasado y presente, pero en cada uno el tiempo de uno y de otro varía. Una propuesta muy interesante y muy reivindicable.

Plataforma: NETFLIX