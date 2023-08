Sandro Rey acusa a Jorge Javier de vetarle en Telecinco y sentencia así su futuro

Ahora todos conocemos al Maestro Joao. Pero antes que él estuvieron otros videntes muy conocidos como Aramís Fuster u Octavio Aceves. Otro de los futurólogos que se hizo muy famoso hace unos años fue Sandro Rey. Tras su éxito en las madrugadas de La Sexta, el vidente dio el salto a Telecinco como participante estrella de realitys como ‘¡Mira quién salta!’ o ‘GH VIP 3’.

Pero de ser uno de los rostros estrella de los programas de Telecinco, Sandro Rey desapareció de nuestras vidas. Y al parecer no fue por arte de magia sino por el veto que le impusieron algunos pesos pesados de Mediaset.

Así, Sandro Rey no duda ahora en señalar a Jorge Javier Vázquez y Belén Rodríguez como los culpables de que Telecinco dejara de contar con él para sus programas. Lo ha hecho en una entrevista en El Mundo en la que se muestra muy duro contra el catalán y contra la cadena de Mediaset.

«Si hoy no estoy en Mediaset es porque ciertas personas me cerraron las puertas. Hablo de Jorge Javier y de Belén Rodríguez, por ejemplo. A mí ellos me vetaron de Telecinco», dice el vidente sin ningún tipo de reparo sobre el motivo por el que desapareció de los platós de Telecinco.

Sobre Jorge Javier Vázquez, Sandro Rey no se corta al burlarse de su situación tras su desaparición en estos últimos meses por la cancelación de ‘Sálvame’. «Cuando yo estaba en ‘Gran Hermano’, él decía que yo era la persona más mala del mundo después de Zapatero. Pero aquí el único malo es él. Y ahora ahí está, en el sofá con la mantita. Le auguro un futuro largo allí, con ese burro en su jardín, mirando el cielo o la tele», sentencia el vidente.

Pero si se muestra muy duro con Jorge Javier Vázquez, al hablar de Belén Rodríguez no se queda atrás. «Si hablamos de personas malas, ahí está Belén Rodríguez. Ella me metió al congelador. Eso pertenece a la magia negra. De hecho, ella lo reconoció en un Deluxe. ¿Y sabes qué le pasó al día siguiente? Se cayó en la bañera y se rompió la tibia y el peroné. La gente que juega con fuego se quema«, asegura sobre la actual colaboradora de ‘Fiesta’.

El dardazo de Sandro Rey a Cristina Tárrega y Telecinco

Aunque ya no está en primera línea, Sandro Rey si que ha conseguido volver a la pequeña pantalla. Y es que conduce el programa ‘El futuro en tu mano’, que «se emite en los canales nacionales de la TDT». No obstante, reconoce que él estaría encantado de trabajar en Telecinco e incluso no duda en lanzarles una propuesta con un dardazo incluido.

«Si yo pudiera hacer mi programa de madrugada en Mediaset claro que lo haría. Estaría encantado y estoy segurísimo de que funcionaría», relata. «Yo le garantizo a Mediaset que, si me llaman, yo logro hacer un programa de gran audiencia. No como el de Cristina Tárrega. Ese es un programa copiado de otros programas. Durará dos telediarios. Tiene un 8% de share. Es nefasto«, concluye.