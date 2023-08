Patricia Pardo se cuela en ‘GH VIP 8’ y se refiere de este modo a Ana Rosa: «Es súper difícil…»

Queda un mes para el estreno de ‘GH VIP 8‘ en Telecinco. Por ello, la cadena de Mediaset ha intensificado la promoción del regreso del reality poniendo una advermosca con la cuenta atrás en pantalla y estrenando un sinfín de promociones protagonizadas por presentadores y colaboradores como Luján Argüelles, Joaquín Prat, Alessandro Lequio o Patricia Pardo, entre otros.

Así, tras lanzar varias promos con Marta Flich en el confesionario de ‘GH VIP 8’, Telecinco sorprendía a todos con un anuncio protagonizado por Sandra Barneda. En un primer momento esta promoción generaba desconcierto pues muchos llegaron a creer que la catalana se sumaba a la dupla de presentadores del reality junto a la propia Flich y Ion Aramendi.

Pero nada más lejos de la realidad. Todo forma parte de una campaña de marketing que ha realizado Mediaset para anunciar el regreso de ‘GH VIP 8’ con todos los rostros de la cadena formando parte de ella. Así, poco a poco, los presentadores y algunos colaboradores de diferentes formatos de Mediaset están pasando por el confesionario para nominar delante del Súper. Es el caso de Patricia Pardo, Joaquín Prat o Ana Terradillos.

Patricia Pardo, protagonista de una promo de ‘GH VIP 8’

En una de estas promos, vemos a Patricia Pardo con dificultades para nominar pues se niega a hacerlo a algunos de sus compañeros y amigos. «Es súper difícil. Ana Rosa es mi jefa. Joaquín y Lequio los quiero un montón y siempre me han apoyado», expresa la copresentadora de ‘El programa de AR’ que en septiembre acompañará a Joaquín Prat en el nuevo ‘Vamos a ver’.

«A ver, no me queda más remedio. Voy a nominar a…», termina diciendo justo cuando la promo se corta. Precisamente, Alessandro Lequio protagoniza otro de los anuncios de esta campaña en el que el italiano dice «no es no, lo siento me voy. ¿Cómo se activa el protocolo de abandono?».