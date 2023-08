Patricia Pardo desmantela la estrategia de Rubiales y fija el foco en lo hecho por su madre

Patricia Pardo se reincorporaba como presentadora de ‘El programa del verano‘ este lunes 28 de agosto y no escogía precisamente una mañana fácil. El magacín se hacía eco de las declaraciones de Luis Rubiales después de que su madre hubiera iniciado una huelga de hambre en defensa de su hijo y hasta «que Jenni Hermoso diga la verdad».

Por si esto fuera poco señalamiento a la jugadora, dos primas de presidente de la Real Federación Española de Fútbol también se pronunciaban al respecto. «Hay vídeos, hay audios… queremos que Jenni Hermoso diga la verdad, ¿por qué ha cambiado tres veces su declaración?», se preguntaba Vanesa, una de las primas.

«Queremos que se haga justicia. El primer día estaban todos contentos y felices… y no es normal que la chiquilla, a los tres días, haga un comunicado diciendo que ha sido agresión, ¿estamos tontos? Si esta mujer de verdad se sentía acosada en un primer momento, que hubiera ido donde tenía que ir. No haber cambiado su versión tres veces», proseguía defendiendo.

Demelza, prima de Rubiales, da la cara por Luis Rubiales señalando a la víctima.

Mientras tanto, Demelza, otra de las primas, añadía: «Le pudo la emoción, porque llevaban un mes agobiados para ser campeones. Todos somos personas y en un momento de euforia te puede pasar eso. Lo están condenando de una manera que no hay derecho. Linchamiento mediático. Se lo quieren cargar de cualquier manera».

«¿Por qué insisten una y otra vez en poner el foco en la víctima?»

Tras escuchar sus palabras, Patricia Pardo se fijaba en un detalle. «Casualmente es otra mujer…«, señalaba la presentadora, que ponía el foco en que fueran dos mujeres de su familia las que dieran la cara por él. Pero la presentadora iba más allá y se mostraba muy crítica: «¿Por qué insisten una y otra vez en poner el foco en la víctima?».

«Dicen que ella tenía que haber denunciado desde el primer momento, pero a su primo sí que lo justifican, diciendo que fue víctima de la euforia del momento», proseguía manifestando Patricia Pardo, que destacaba que, según las primas de Rubiales, la jugadora «en ese primer momento, cuando le dan un beso sin consentimiento, debería haber salido de ese podio y denunciar a Luis Rubiales. Pero, vamos a ver… ¡Hasta qué extremo vamos a llegar en este caso!«.

De la misma manera, Patricia Pardo señalaba que fuera la familia de Luis Rubiales y no él quien saliera a hacer declaraciones: «Ahora sus primas están saliendo, una por una, a comparecer, y casualmente son todas mujeres. ¿Por qué no se pone él?, ¿por qué no nos habla él a los medios de comunicación?«.

Acto seguido, la psicóloga Rocío Ramos también ponía el foco en que fueran dos primas las que dieran la cara por Luis Rubiales: «A mí me llama mucho la atención que esté utilizando la figura de la mujer […] Entiendo el sufrimiento de la madre. No es justificable el acoso a ningún familiar de Rubiales, que no tienen nada que ver, pero viendo cómo ha funcionado hasta ahora este señor… lo que me llama es que todas ellas sean mujeres. La madre, que está en la iglesia, la hermana que la acompaña, las primas…».