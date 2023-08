Nacho Palau deja de piedra ante su reconciliación con Miguel Bosé y aclara su relación actual

Nacho Palau ha sido uno de los platos fuertes de ‘La última noche’ en su cuarta entrega en Telecinco. Visiblemente recuperado de sus problemas de salud, el exsuperviviente se ha encontrado con Sandra Barneda en plató. Junto a ella, el escultor no ha dudado en abordar su relación con Miguel Bosé. De hecho, sus declaraciones han causado impacto por el cambio que supone en el trato que tiene con el cantante.

En concreto, el ex concursante de ‘Supervivientes 2022’ se ha encontrado junto a sus hijos con Miguel Bosé. Un encuentro que se ha vivido en Mallorca y que ha dado mucho de lo que hablar. De hecho algunos colaboradores del espacio apuntaban a su posible reconciliación. «Yo espero el titular de la noche, la reconciliación con Miguel Bosé», ha llegado a decir Isabel Rábago. Una posibilidad que él mismo no ha negado de forma tajante durante su entrevista.

«(El encuentro) ha ido muy bien, maravilloso. Con los niños fenomenal y con Miguel, bueno, estar en familia siempre es bonito«, ha comentado visiblemente alegre Nacho Palau. Una declaración que ha impactado a la propia Sandra Barneda: «No me esperaba que me dijeras eso». «Para los nanos estar con los padres y todos juntos, se les veía en las caras. Muy bien», ha rematado el escultor.

Poco después, ya sentado en plató, el invitado ha ahondado en cómo fue el encuentro. «Ha sido fenomenal. La verdad es que ver a tus hijos contentos porque están los dos papás… te da gusto verlos así. Otra cosa es el tiempo que aguantas. Estuvimos dos o tres días juntos y la verdad es que muy bien», ha proseguido diciendo. Ante ello, Antonio Montero le ha planteado la posibilidad de volver y el invitado ha sembrado aún más la duda al asegurar: «Nunca se puede decir de este agua no beberé«.

También Palau ha descrito cómo fue el encuentro con Bosé al que le dio «un abrazo y un beso en la mejilla». Sobre el futuro de su relación, Carmen Borrego le ha preguntado: «¿Eres o puedes ser el futuro amante bandido de Miguel Bosé?». «¿Te digo la verdad? No lo sé, no descartas. Ha ido bien, ha habido cordialidad, cariño, mucho cariño», ha sido la respuesta con la que Nacho Palau dejaba en el aire su vuelta con Bosé.

Sin embargo, poco después apuntaba: «Ha habido mucha historia y a pesar del cariño al separación fue porque tenía una forma de ser muy tajante, las cosas tenían que ser como él quería. No me veo en el punto de volver todavía«. En la misma línea, Nacho Palau ha comentado: «Miguel siempre será el hombre de mi vida, pero para volver… no, no creo».

De hecho, Nacho Palau ha puntualizado: «Cuando hemos estado juntos ha sido maravilloso» para acto seguido dar a conocer su deseo de enamorarse de nuevo. «Quiero encauzar mi vida, ser feliz, enamorarme otra vez…», compartía junto a Sandra Barneda y los colaboradores del espacio.