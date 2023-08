Melody se planta ante Jordi González con este corte en ‘Lazos de Sangre’: «No he venido a…»

La nueva entrega de ‘Lazos de sangre‘ que TVE 1 ha emitido este martes 8 de agosto ha estado dedicado a Marisol. En el debate posterior a la emisión del documental, conducido por Jordi González, éste ha contado en el plató con Melody, otra cantante que guarda muchas similitudes con Pepa Flores.

Y es que, ambas empezaron sus carreras musicales desde muy pequeñas. Por eso el programa ha comparado sus respectivas trayectorias, y sobre todo sus comienzos en el mundo del espectáculo. La sevillana, que saltó a la fama con canciones como ‘El baile del gorila’ o ‘De pata negra’, estuvo muy atenta al documental de Marisol, así como a las aportaciones que iban dando el resto de colaboradores presentes en el plató, como Beatriz Cortázar, Nacho Montes o Paloma García Pelayo.

En un momento dado, Jordi González le pidió a Melody que interpretase a capella uno de los temas más recordados de la querida artista malagueña, lo que dio pie a que contase algunas anécdotas sobre su vida y su trayectoria profesional. La cantante reconoció que sus comienzos fueron radicalmente opuestos a los de la protagonista de la noche.

Melody se rebela contra Jordi González y los colaboradores

Cabe recordar que cuando Marisol saltó a la fama, España estaba en plena dictadura franquista. De hecho, ella misma fue un icono del régimen. Melody, a diferencia de su paisana, jamás fue apartada de sus padres u obligada a trabajar largas horas de trabajo. Dos hechos que marcaron la infancia de la intérprete de ‘Corazón contento’.

A raíz de esto, Paloma García-Pelayo quiso preguntarle directamente cómo hubiese cambiado su carrera musical y su infancia de haber pasado lo mismo por lo que pasó Marisol. Sin embargo, la sevillana, lejos de responderle, se giró hacia Jordi González para contar una nueva anécdota sobre su vida. Lo que ni por asomo se esperaba es que el presentador le iba a soltar un abrupto corte.

«No callas ni debajo del agua», le espetó el conductor del debate. Melody, visiblemente molesta por esta interrupción, se defendió contraatacando: «¿Cómo? Ustedes han hablado todo el programa y yo no he dicho nada, ahora me toca a mí. Yo no he venido solo a cantar, he venido a dar mi opinión», sentenció la joven.